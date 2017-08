Nafta sa uchádza o prieskum a ťažbu zemného plynu na východe Ukrajiny

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 24. augusta (TASR) – Spoločnosť Nafta prejavila záujem o vstup do spoločnosti Yuzgas, ktorá sa uchádza o prieskum a ťažbu zemného plynu na východe Ukrajiny. Firma o tom informovala dnes.V prípade, že Yuzgas získa od ukrajinskej vlády licenciu na prieskum územia s rozlohou viac ako 7500 štvorcových kilometrov, Nafta by sa mala stať významným akcionárom spoločnosti.priblížila firma.Práve začiatkom tohto týždňa začali ukrajinské orgány posudzovať investičné návrhy a podklady spoločnosti Yuzgas, ktorými sa uchádza o potvrdenie licencie na prieskum a ťažbu uhľovodíkov.Nebola by to prvá účasť spoločnosti Nafta ako investora na Ukrajine. V polovici minulého roka už získala 50 % v licencii na prieskum a ťažbu uhľovodíkov na západe krajiny, v regióne Užhorodu, so spoločnosťou Cub Energy Inc. registrovanou v USA.V tomto prieskumnom regióne už Nafta stihla realizovať 3D seizmický prieskum a momentálne robia odborníci spoločnosti analýzu a interpretáciu seizmických dát. Prvý vrt v tomto regióne sa očakáva v prvom polroku 2018.