Nagy: Iniciatíva Trojmoria je v úvode, nedá sa predpokladať jej úspech

Na snímke dole vpravo prezident SR Andrej Kiska a piaty sprava americký prezident Donald Trump počas spoločného fotografovania na vrcholnej schôdzke predstaviteľov dvanástich krajín Iniciatívy troch morí (Baltské, Jadranské a Čierne more) vo Varšave 6. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. júla (TASR) – Summit Trojmoria, ktorý sa koná dnes vo Varšave, vytvoril adekvátnu platformu pre príchod prezidenta USA Donalda Trumpa do regiónu širšej strednej Európy. Pre TASR to uviedol analytik GLOBSEC Policy Institute Tomáš Nagy.konštatoval analytik.Taktiež však dodal, že samotná Iniciatíva troch morí je v úvodnej fáze svojej existencie a v tejto chvíli sa nedá hodnoverne predpokladať jej úspech nad úroveň, ktorú predstavujú ďalšie regionálne medzivládne iniciatívy.uviedol Nagy.Zároveň upozornil na to, že iniciatíva je politicky bezproblémová predovšetkým v Poľsku, Rumunsku a Chorvátsku.uzavrel.Summit sa koná na podnet poľského prezidenta Andrzeja Dudu a chorvátskej prezidentky Kolindy Grabarovej-Kitarovičovej. Okrem Slovenska, Poľska a Chorvátska majú svoje zastúpenie na podujatí aj predstavitelia Bulharska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Rakúska, Rumunska a Slovinska.Iniciatíva troch morí predstavuje neformálnu platformu, ktorá podporuje európsky integračný proces. Jej úlohou je posilnenie väzieb najmä na osi sever-juh v regióne širšie vnímanej strednej Európy medzi Baltickým, Jadranskýn a Čiernym morom. Tieto väzby majú tvoriť trvalé základy hospodárskeho rozvoja, najmä v oblasti energetiky, dopravy a digitálnej komunikácie.Predstavitelia štátov iniciatívy sa po prvý raz stretli 29. septembra 2015 v New Yorku na podnet chorvátskej prezidentky. Schôdzka vo Varšave je druhým formálnym summitom iniciatívy.