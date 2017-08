NAGY: Prehliadanie, že KĽDR predstavuje pre bezpečnosť problém, končí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. augusta (TASR) – Je viac než pravdepodobné, že sa obdobie komfortného prehliadania problému, ktorý Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) predstavuje pre svetovú bezpečnosť, postupne končí. Pre TASR to uviedol analytik GLOBSEC Policy Institute Tomáš Nagy. Severná Kórea v piatok (28.7.) oznámila, že uskutočnila už druhý úspešný test medzikontinentálnej balistickej strely.upozornil analytik.Podľa neho medzinárodné spoločenstvo nie je pripravené sa angažovať spôsobom, ktorý by dokázal zmeniť strategické smerovanie severokórejského režimu. V krátkodobom horizonte je teda možné očakávať ďalší vývoj v balistických spôsobilostiach KĽDR.konštatoval.Ďalej očakáva, že posledné raketové testy budú mať dosahy v troch rovinách.dodal Tomáš Nagy.KĽDR v piatok potvrdila úspešné vypustenie druhej medzikontinentálnej balistickej rakety. Testu rakety Hwasong-14 sa prizeral osobne severokórejský vodca Kim Čong-un, informovala tlačová agentúra KCNA. Raketa preletela 998 kilometrov za približne 47 minút, kým dopadla do Japonského mora a dosiahla maximálnu výšku 3724 kilometrov.uviedla severokórejská tlačová agentúra.