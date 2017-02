Nagy s Podmaníkovou sú najlepšími bazénovými plavcami za rok 2016

Na archívnej snímke Andrea Podmaníková (Piraňa Topoľčany) triumfovala na majstrovstvách Slovenska v Bratislave v disciplíne 100 m prsia časom 1:10,83 minúty v piatok 26. júna 2015. Foto: FOTO TASR/Pavel Neaubauer Foto: FOTO TASR/Pavel Neaubauer

VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV a DRUŽSTIEV SPF ZA ROK 2016 V PLÁVANÍ



FPD SLOVENSKÝ POHÁR DRUŽSTIEV 2016: 1. SPK Bratislava, 2. Plavecký klub ORCA Bratislava, 3. Plavecký klub STU Trnava, 4. Športový klub polície Košice, 5. Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi



MASTERS



ŽENY – Erika Mrázová (Športový klub polície Košice)



MUŽI – Martin Hlavatý (Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi)



OBJAV ROKA - Adam Halas (Plavecký klub STU Trnava)



JUNIORKA ROKA: Barbora Tomanová (Plavecký klub STU Trnava)



JUNIOR ROKA: Tomáš Púchly (Plavecký klub STU Trnava)



ŽENA:

1. Andrea Podmaníková (PIRANA SportClub Topoľčany),

2. Katarína Listopadová (Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica),

3. Karolína Hájková (Plavecký klub ORCA Bratislava)



MUŽ:

1. Richard Nagy (J&T Sport Team Bratislava do 31. l0. 2016, Vojenské športové centrum DUKLA BB do 31. 12. 2016),

2. Marek Botík (Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi),

3. Tomáš Klobučník (Vojenské športové centrum DUKLA BB do 31. 12. 2016)



VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV SPF ZA ROK 2016 V DIAĽKOVOM PLÁVANÍ



SENIOR: Richard Nagy





VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV SPF ZA ROK 2016 V SYNCHRONIZOVANOM PLÁVANÍ



OBJAV ROKA: Kristína Kvasňovská (IUVENTA AQUATIX)



JUNIORKY SÓLO: Diana Miškechová (IUVENTA AQUATIX)



JUNIORKY PÁR: Diana Miškechová, Petra Ďurišová (obe IUVENTA AQUATIX)



SENIORKY PÁR: Jana Labáthová (IUVENTA AQUATIX), Nada Daabousová (TJ Slávia STU Bratislava)

Bratislava 10. februára (TASR) - Andrea Podmaníková z PIRANA SportClub Topoľčany a Richard Nagy z J&T Sport Team Bratislava sa stali najlepšími bazénovými plavcami Slovenska za rok 2016. Nagy obhájil minuloročný triumf, Podmaníková na tróne nahradila Katarínu Listopadovú, ktorá skončila druhá.Na slávnostnom galavečere v hoteli NH Gate One v Bratislave vyhlásili zástupcovia Slovenskej plaveckej federácie (SPF) najúspešnejších športovcov za minulý rok. Ocenili tiež významných jubilantov za prínos v rozvoji plaveckých športov, udelili aj špeciálnu odmenu pre účastníkov OH 2016 v Riu de Janeiro.Nagy, ktorý na OH v Riu obsadil deviete miesto na 400 m polohové preteky, získal v minulom roku striebro na rovnakej trati na ME v dlhom bazéne v Londýne. Na konte mal šesť prekonaných národných rekordov. Podmaníková až 11-krát prekonala rekord SR, na MS v krátkom bazéne bola 11. na 200 m prsia. Strieborná trofej v mužskej kategórii putovala do rúk Mareka Botíka, bronzovú trofej si prevzal Tomáš Klobučník. Na druhom mieste medzi ženami skončila Katarína Listopadová a tretie miesto obsadila Karolína Hájková.Víťazom kategórie Junior 2016 sa stal Tomáš Púchly z Plaveckého klubu STU Trnava a v rovnakom klube pláva a športuje aj víťazka kategórie Juniorka 2016 Barbora Tomanová. Za Objav roka vyhlásili Adama Halasa rovnako z Plaveckého klubu STU Trnava. V kategórii Masters ženy zvíťazila Erika Mrázová, v kategórii Masters muži sa radoval Martin Hlavatý.V synchronizovanom plávaní sa tešili z prvého miesta v kategórii pár seniorky Jana Labáthová a Nada Daabousová. Najlepšou juniorkou sa v disciplíne Sólo stala Diana Miškechová, ktorá zároveň spoločne s Petrou Ďurišovou ovládla aj juniorskú kategóriu v disciplíne DUO. Objavom roka sa stala Kristína Kvasňovská z klubu IUVENTA AQAUTIX, o.z.V FPD Slovenskom pohári družstiev 2016 dominovali na prvých dvoch miestach opäť bratislavské kluby v poradí SPK Bratislava, resp. Plavecký klub ORCA Bratislava.Slovenskí reprezentanti spolu v roku 2016 prekonanli 112 slovenských plaveckých rekordov (ženy 49 rekordov, muži 63 rekordov).