Nagy uvažuje o konci kariéry, priorita deti: Rozhodnem sa v lete

Ladislav Nagy, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 16. mája (TASR) - Produktivitu slovenských hokejistov na MS v Dánsku ovládol najstarší z nich. Ladislav Nagy patril v Kodani medzi ťahúňov tímu a ukázal, že aj vo veku takmer 39 rokov má reprezentácii čo ponúknuť. Napriek tomu však uvažuje o konci bohatej kariéry, definitívne by sa mal rozhodnúť v lete.Nagya, ktorý oslávi narodeniny 1. júna, mrzela neúčasť vo štvrťfinále a tvrdí, že Slováci o ňu prišli už v úvodnom vystúpení proti Čechom.povzdychol si skúsený krídelník.Neúčasť medzi najlepšou osmičkou ho škrela, ale celkovo hodnotil vystúpenie Slovákov pozitívne:Nagy privítal angažovanie zahraničného odborníka Craiga Ramsayho na post trénera a na jeho práci vyzdvihol najmä zmenu v defenzíve:Ramsay povolal do kádra dokopy až deväť debutantov na turnaji, práve pre nich mal Nagy spolu s ďalšími skúsenými hráčmi vykonávať aj úlohu akéhosi mentora. Podľa skúseného útočníka sa so šampionátom popasovali novici dobre:Nagy sa zatiaľ nerozhodol, či bude pokračovať v aktívnej kariére. Momentálne je pre neho priorita číslo jedna rodina.uviedol Nagy.Lákadlom by pre neho mohol byť budúcoročný šampionát, ktorý sa uskutoční na Slovensku. Navyše, domáca reprezentácia by mala hrať svoje skupinové zápasy v jeho rodných Košiciach.dodal Nagy.vyslaní redaktori TASR ny wr