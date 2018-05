Nagya mrzí neúčasť vo štvrťfinále: Prišli sme oň v prvom zápase

Slovenský hokejista Ladislav Nagy (uprostred) sa teší so spoluhráčmi po strelení vyrovnávajúceho gólu na 3:3 počas zápasu základnej A - skupiny Švédsko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v dánskej metropole Kodaň v sobotu 12. mája 2018. Vpravo sa raduje Tomáš Jurčo, vľavo kapitán Andrej Sekera. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Kodaň 15. mája (TASR) - Hoci slovenskí hokejisti zakončili svetový šampionát víťazne, po záverečnej siréne prevládlo u viacerých z nich sklamanie z neúčasti vo štvrťfinále. Na druhej strane našli vo vystúpení tímu v Kodani aj pozitíva a veria, že do budúcnosti je na čom stavať.Slováci zakončili turnaj víťazstvom nad Bieloruskom 7:4, no už pred zápasom vedeli, že nemôžu postúpiť. Rozhodol o tom triumf Švajčiarska nad Francúzskom 5:1 v poludňajšom stretnutí. Slováci sa predstavili medzi najlepšou osmičkou naposledy v Helsinkách 2013.zhodnotil turnaj kapitán tímu Andrej Sekera.V úvodnom stretnutí s Českom delilo Slovákov od troch bodov iba desať sekúnd, následne prehrali so Švajčiarskom 0:2. Potom prišli dve "povinné" výhry nad Rakúskom a Francúzskom a dobrý výkon podali aj v stretnutí s obhajcami trofeje zo Švédska, no nedokázali na neho nadviazať proti Rusom. Podľa Ladislava Nagya prišli o vyraďovačku už v úvodnom zápase.povedal.Najstarší hráč tímu jednoznačne ovládol aj tabuľku produktivity mužstva, keď v siedmich dueloch nazbieral 10 bodov (1+9). Piatimi asistenciami sa blysol v záverečnom zápase.Proti Bielorusom zaznamenal svoje prvé body na turnaji útočník Martin Bakoš, nakoniec boli až štyri (2+2).vyhlásil.Dobrý pocit z vystúpenia na šampionáte v Dánsku mal aj útočník Tomáš Jurčo:dodal.vyslaní redaktori TASR ny wr