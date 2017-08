Naháňačka v bruselskej štvrti teroristov: V aute výbušniny nenašli

Policajné auto blokuje cestu na predmestí Molenbeek v Bruseli 8. augusta 2017. Bruselská polícia oznámila, že dnes po rýchlej naháňačke na predmestí Molenbeek spustili jej príslušníci paľbu na vozidlo a vodič následne policajtom povedal, že vo vnútri sa nachádzajú výbušniny. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 9. augusta (TASR) - V aute, ktoré včera polícia zastavila po naháňačke v bruselskej štvrti Molenbeek, neboli výbušniny, informovala tamojšia prokuratúra. Pri incidente neutrpel nikto zranenia.uviedla hovorkyňa bruselskej prokuratúry Ine Van Wymerschová, ktorú citovala agentúra AP.Wymerschová predtým informovala, že bruselská polícia počas naháňačky strieľala na auto a jeho vodič po zadržaní policajtom povedal, že vo vnútri sa nachádzajú výbušniny. Wymerschová uviedla, že polícia vystrelila na auto raz. Počas naháňačky sa podľa jej slov dostalo do dvoch kolízií.Polícia si auto všimla, keď prešlo na červené svetlo na semafore. Začala ho prenasledovať a vystrelila do jeho pneumatík, aby ho zastavila, napísala tlačová agentúra Belga s odvolaním sa na prokuratúru. Auto nakoniec po náraze do policajného vozidla zastalo.informovala Wymerschová.Muž bol podľa hovorkyne sám a nikto neutrpel zranenia.Vodič je rwandského pôvodu a úradom nebol známy, informovali belgické noviny Le Soir.Na miesto privolali armádnych odborníkov na zneškodňovanie bômb a polícia celú oblasť uzavrela, pričom množstvo ľudí muselo preventívne zostať v neďalekých obchodoch.Skupinu expertov v ochranných odevoch bolo vidieť, ako vynášajú z auta predmety v plastových vreciach, auto pritom obkolesovali početné policajné vozidlá.Okolo auta sa ešte približne tri hodiny po incidente pohybovali aj policajti a súdni znalci bez ochrany, čo naznačovalo, že okolie je bezpečné.Hovorkyňa bruselskej polície Dorothée Cattrysseová oznámila, že v obchodoch sa zdržiavalo 400 až 500 ľudí.Molenbeek je často kritizovaná západná časť Bruselu, kde bývalo niekoľko páchateľov predchádzajúcich teroristických útokov v Paríži a Bruseli, pripomenula agentúra DPA.Brusel je v stave vysokej pohotovosti práve od samovražedných útokov z roku 2016, pri ktorých bolo zabitých 32 ľudí. Mnoho podozrivých, spájaných s týmito útokmi a s masakrom v Paríži z novembra 2015, vo štvrti Molenbeek žilo alebo tadiaľ prešlo.