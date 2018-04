Náhodné prideľovanie exekútorov neprinieslo vážnejšie problémy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 10. apríla (TASR) – Obavy zo zavedenia náhodného prideľovania súdneho exekútora sa nenaplnili. Po roku účinnosti veľkej novely Exekučného poriadku, ktorú presadila bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), to skonštatovala poradenská skupina v oblasti práva a financií HMG Advisory Group. Podľa nej však zvýšený nárok na spôsob výkonu exekučnej činnosti a nové povinnosti súdnych exekútorov prispeli k tomu, že za rok účinnosti novely ukončilo činnosť 26 exekútorov, pričom v roku 2016 to bolo len päť.Už rok platí, že veriteľ si exekútora nemôže vybrať sám, pretože sa uplatňuje takzvaný krajský princíp. Podľa Jána Gajana, vedúceho advokáta kancelárie HMG Legal, ktorá je členom poradenskej skupiny, doteraz odborníci nezaznamenali vážnejšie problémy s týmto postupom. Gajan, naopak, ocenil, že výlučná elektronizácia celého exekučného konania prispela k zrýchleniu konania.uviedol.Pri náhodnom výbere exekútora súd už rok postupuje tak, že prideľuje exekučné veci rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodne. A to elektronicky - pomocou technických prostriedkov, pričom exekútor sa vyberie z územného obvodu krajského súdu, v ktorom sa nachádza adresa trvalého pobytu dlžníka. Výnimkou je situácia, ak je už proti dlžníkovi vedená exekúcia, v ktorej už súd udelil exekútorovi poverenie.HMG Advisory Group podľa jej senior manažéra Mariána Huttera vníma veľkú exekučnú novelu ako razantnú snahu zreformovať dovtedajší stav exekúcií, ktorý si vyžadoval prijatie potrebných zmien.uviedol.Všetky nové exekučné konania má od apríla minulého roka na starosti len Okresný súd Banská Bystrica, ktorý sa stal jediným exekučným súdom na Slovensku. Ostatné súdy dnes riešia len exekúcie začaté pred veľkou exekučnou novelou.uviedol Hutter.Podľa neho je pravdou, že výhradná elektronizácia konania môže spôsobiť mierne obmedzenia prístupu k podávaniu návrhov na vykonanie exekúcie pre verejnosť, najmä čo sa týka špeciálnych požiadaviek na premenu podoby exekučných titulov z papierovej do elektronickej.doplnil.