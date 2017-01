Náhodní turisti našli v Malej Fatre vyčerpaného muža s omrzlinami

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Terchová 6. januára (TASR) - Horskí záchranári pomáhali dnes popoludní v Malej Fatre dezorientovanému a vyčerpanému slovenskému turistovi, ktorý podcenil aktuálne nepriaznivé podmienky na horách. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej oficiálnej internetovej stránke.Muža v chladnom a veternom počasí s omrzlinami na rukách našli náhodní turisti, ktorí mu poskytli pomoc a po konzultácii s HZS mu pomohli zostúpiť do Sedla Medzirozsutce, smerom Pod Tanečnicu až na Staré diery, kde sa stretli so záchranármi. Tí poskytli 39-ročnému mužovi prvú pomoc, dodatočne ho zateplili a transportovali k Domu HZS v Štefanovej. Po zlepšení zdravotného stavu turista odišiel v sprievode kamaráta do nemocnice.HZS upozorňuje, že na hrebeňoch Malej Fatry fúka vietor silou víchrice, v pohorí je zvýšené lavínové nebezpečenstvo a veľmi nízke teploty, ktoré sa budú pohybovať až na úrovni mínus 25 stupňov Celzia. Takýto vývoj počasia očakávajú horskí záchranári aj v nasledujúcich dňoch."Hrebeň Malej Fatry je vyfúkaný a sú na ňom nebezpečné ľadové úseky, turistom odporúčame, aby zvážili pohyb vo vysokohorskom prostredí. Vôbec neodporúčame pohyb po hrebeni rodinám s malými deťmi, ani turistom bez skúseností a potrebnej zimnej výstroje a výzbroje," upozornili.