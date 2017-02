Nahradia títo muži Putina na poste prezidenta Ruska?

Ruský prezident Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Žirinovskij hodlá kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách

Petrohrad 4. februára (TASR) - Jeden z najznámejších ruských opozičných politikov - Alexej Navaľnyj - dnes v Petrohrade otvoril svoj predvolebný štáb a ohlásil začiatok "mohutnej predvolebnej kampane" pred voľbami prezidenta Ruskej federácie, ktoré sa uskutočnia v roku 2018.Navaľnyj, ktorý je aj aktivistom boja proti korupcii v Rusku a veľkým odporcom súčasného prezidenta Vladimira Putina, potvrdil svoj zámer kandidovať v prezidentských voľbách, a to aj napriek tomu, že jeho situácia je neistá.Navaľného kandidatúru by totiž mohlo zablokovať rozhodnutie súdu, ktorý na budúcu stredu vynesie rozsudok v kauze Kirovles, kde je opozičný politik v obnovenom procese obvinený zo sprenevery a prokuratúra preňho žiada päťročný podmienečný trest väzenia. Ak súd uzná Navaľného za vinného a odsúdi, nebude môcť kandidovať.Navaľnyj tvrdí, že je nevinný a žiada súd, aby ho spod žaloby oslobodil.Jeho pôvodné odsúdenie z roku 2013 vlani zrušil najvyšší súd. Aktivista, obvinený z rozsiahlej sprenevery štátnych zdrojov, bol už niekoľkokrát zatknutý i krátkodobo uväznený za účasť na rozličných opozičných stretnutiach.Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vo štvrtok oznámil, že sedem z týchto zatknutí bolo protizákonných a nariadil Rusku, aby Navaľnému vyplatilo odškodné vo výške 63.000 eur.Samotný Navaľnyj dnes vo svojom príhovore vyhlásil, že. Otvorenie predvolebného štábu, ktorý bude zbierať podpisy na podporu Navaľného kandidatúry, má podľa opozičného politika úrady presvedčiť, aby mu dali možnosť kandidovať.Navaľnyj dnes podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy dodal, že v najbližších mesiacoch má v pláne otvoriť v rôznych častiach Ruska ešte ďalších 76 svojich predvolebných štábov.Líder Liberálno-demokratickej strany Ruska (LDPR) Vladimir Žirinovskij plánuje kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Žirinovskij to oznámil na dnešnom 30. zjazde LDPR, na ktorom ho zvolili za šéfa strany pre ďalšie obdobie, informuje agentúra TASS.povedal pre prítomných novinárov 70-ročný Žirinovskij.V takom prípade by to bol už jeho šiesty pokus o získanie postu hlavy štátu.dodal politik.Predvolebná kampaň do ruských prezidentských volieb sa začne v decembri.