Náhradné nájomné byty bude môcť Bratislava zabezpečiť aj kúpou

Na snímke primátor hlavného mesta Bratislava Ivo Nesrovnal (vľavo) a štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Ďurček počas tlačovej konferencie, 25. januára 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 25. januára (TASR) – Hlavné mesto bude môcť obstarať náhradné nájomné byty pre 580 žiadateľov z reštituovaných bytov aj kúpou. Dohodli sa na tom dnes primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy a výstavby Petrom Ďurčekom. Ministerstvo poskytne Bratislave všetky dostupné dotácie a hlavné mesto je ochotné doplatiť chýbajúci časť, aby mohlo náhradné byty nielen postaviť, ale aj kúpiť.priblížil na tlačovom brífingu štátny tajomník. Bratislava mala podľa jeho slov problém v tom, že zákonom stanovená výška dotácie na obstaranie nájomných bytov nepostačovala. Ministerstvo preto s mestom hľadali riešenie, ako obstarať byty aj iným spôsobom okrem ich výstavby. Magistrát plánuje nateraz postaviť okolo 400 náhradných nájomných bytov a vybraných má šesť lokalít. Niektorí Bratislavčania však s výstavbou v ich blízkosti nesúhlasia a spísali preto aj petície.povedal Ďurček. Hlavné mesto súhlasilo, že sa bude na kúpe finančne spolupodieľať.Podľa štátneho tajomníka sa tak teraz dá uvažovať nad kúpou niektorých bytov v Bratislave.vysvetlil. Zákon podľa neho stanovuje limit dotácie 1000 eur na štvorcový meter náhradného bytu. Súčasne dáva možnosť poskytnúť dotáciu na takzvanú technickú vybavenosť vo výške 5800 eur na jeden byt. Možná je aj dotácia až do výšky 10.800 eur na jeden byt na obstaranie pozemku pre náhradné bývanie.Primátor Nesrovnal považuje legislatívu v tomto smere za zlú a v hlavnom meste za nevykonateľnú. Mesto sa dostalo do patovej situácie, keďže do konca roku 2016 nestihlo zaobstarať náhradné bývanie pre 580 žiadateľov z reštituovaných bytov. Od začiatku januára tak má mesto zákonnú povinnosť doplácať im rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným. Na plnenie tejto povinnosti mesto vyčlenilo vo svojom tohtoročnom rozpočte tri milióny eur.povedal primátor.