Náhradnú autobusovú stanicu v Bratislave chcú otvoriť v októbri

Na snímke aktuálny stav autobusovej stanici Mlynské Nivy. Foto: TASR/ Marko Erd Foto: TASR/ Marko Erd

Bratislava 21. septembra (TASR) – Náhradnú autobusovú stanicu na Bottovej ulici v Bratislave plánujú otvoriť 1. októbra. Plnohodnotne má nahradiť funkciu tej súčasnej na Mlynských nivách, na ktorej mieste plánujú do troch rokov vybudovať novú autobusovú stanicu. Dnes o tom informoval developer HB Reavis, ktorý stojí za projektom Stanica Nivy.Náhradná autobusová stanica sa nachádza v bývalom centre Bottova, cez cestu oproti súčasnej stanici. Plne má nahradiť dopravné kapacity terajšej stanice a v službách pre cestujúcich má priniesť zvýšenie kvality a komfortu.povedal Jakub Gossányi z HB Reavis. V nedeľu 1. októbra by mal z náhradnej stanice vyštartovať o 04.00 h ráno prvý spoj, a to do Viedne.Prístupové trasy budú k stanici podľa investora riadne vyznačené. Vodiči budú môcť použiť príjazd z Chalupkovej ulici priamo pred budovou. Využiť môžu miesta na krátkodobé parkovanie či hradené parkovisko nad 15-minútové státie.podotkol Gossányi. Cestujúci nájdu v náhradnej stanici podľa jeho slov informácie o spojoch, oddychovú zónu, priestor na odklad batožiny a nebude chýbať ani verejná wi-fi sieť. K dispozícii bude aj niekoľko stánkov s rýchlym občerstvením, potraviny či reštaurácia a kaviareň.povedala hovorkyňa autobusového dopravcu Slovak Lines Eva Vozárová. Oproti terajšej autobusovej stanici budú na každom nástupišti umiestnené aj obrazovky, kde budú cestujúci vidieť, kedy im odchádza spoj a z ktorého nástupištia. S výstavbou novej autobusovej stanice na Mlynských nivách chce HB Reavis začať hneď na druhý deň po spustení náhradnej stanice. "skonštatoval Gossányi.Novú autobusovú stanicu plánujú otvoriť v roku 2020. Bude kombináciou medzinárodného autobusového terminálu, nákupného centra, tržnice a výškovej administratívnej budovy. Výstavba projektu Stanica Nivy, ktorý má celkovo stáť 345 miliónov eur, sa už začala v polovici mája prácami na administratívnej budove Nivy Tower.