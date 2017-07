Nail Jakupov podpísal zmluvu s Coloradom

Brankár Los Angeles Kings Jonathan Quick (vpravo) a hráč Edmontonu Nail Jakupov v zápase zámorskej hokejovej NHL v Edmontone 25. októbra 2015. Vzájomný súboj slovenských hokejistov v noci na pondelok v NHL medzi útočníkom Los Angeles Mariánom Gáboríkom a obrancom Edmontonu Andrejom Sekerom vyznel výsledkovo pre Gáboríka, ktorého Kings vyhrali v Kanade 3:2. Natiahli tak sériu víťazných zápasov na päť. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. júla (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu NHL Colorado Avalanche podpísalo zmluvu s ruským útočníkom Nailom Jakupovom. Podľa viacerých zdrojov ide o ročný kontrakt v hodnote 875.000 dolárov.Prvý muž draftu 2012 bol od 1. júla neobmedzeným voľným hráčom, pretože vedenie St. Louis Blues mu nedalo kvalifikovanú ponuku na nový kontrakt. Dvadsaťtriročný krídelník má za sebou veľmi zlú sezónu, keď v drese Blues odohral 40 zápasov, v ktorých zaznamenal iba deväť bodov (3+6). V play off vôbec nedostal príležitosť.Jakupova si v roku 2012 vybral v drafte Edmonton a v drese Oilers odohral štyri sezóny. Zaostal však za očakávaniami a v októbri 2016 hovymenili do St. Louis za útočníka Zacha Pochira a výber v 3. kole draftu. Celkovo odohral v profilige 292 zápasov s bilanciou 53+67.