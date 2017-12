Najbližšie dni nás potrápi poľadovica, vodiči by mali byť opatrní

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Poľadovica môže v sobotu potrápiť najmä ľudí na západnom Slovensku. V nedeľu na Silvestra (31.12.) bude klzko na celom území Slovenska, a to takmer po celý deň, uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webovej stránke. Foto: www.shmu.sk Foto: www.shmu.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) - Vodiči by mali byť najbližšie dni na cestách opatrní. Meteorológovia varujú pred poľadovicou a miestami to môže komplikovať aj hmla.Poľadovica môže v sobotu potrápiť najmä ľudí na západnom Slovensku. V nedeľu na Silvestra (31.12.) bude klzko na celom území Slovenska, a to takmer po celý deň, uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webovej stránke. S namrznutými cestami treba počítať na väčšine územia aj na Nový rok (1.1.) s výnimkou západného Slovenska.Vodiči by si pri takomto počasí mali dávať väčší pozor, varuje Slovenská správa ciest (SSC). Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty a cesty I., II., a III. triedy sú zjazdné.