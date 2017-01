Najbohatší Španieli aj počas krízy bohatli a chudobní sa zadĺžili

Ilustračná foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Madrid 28. januára (TASR) - Kým 10 % najbohatších ľudí v Španielsku vlastní majetok v hodnote viac ako 50 % bohatstva celej krajiny, 25 % najchudobnejších domácností sa prepadá do dlhov. Vyplýva to z najnovšej správy centrálnej banky v Madride.Podľa prieskumu o stave financií španielskych domácností (na objednávku centrálnej banky), 10 % najbohatších obyvateľov malo v roku 2014 majetok vo výške 52,8 % celkového bohatstva krajiny po odpočítaní štátneho dlhu. Správa, ktorú zverejnil denník El País sa vzťahuje na obdobie rokov 2011 a 2014 a konštatuje, že hodnota majetku boháčov v sledovanom období stúpla, zatiaľ čo chudobní sa zadlžili.Konkrétne, priemerná čistá hodnota majetku najbohatších 10 % Španielov sa v roku 2014 zvýšila na 1,29 milióna eur z 1,23 milióna eur v roku 2011, ale klesla z 1,35 milióna eur v roku 2008, keď začala hospodárska kríza.A zároveň hodnota majetku len 1 % najbohatších v pomere k národnému majetku v roku 2014 vzrástla na 20,33 % zo 16,87 % v roku 2011. Dôvodom sú vyššie príjmy z akcií a ďalších investícií. Čím viac voľných peňazí mali boháči k dispozícii, tým viac mohli investovať do akcií a fondov, ktorým sa darilo dosahovať solídne výnosy v čase, keď euro čelilo dlhovej kríze. Španielsky akciový index Ibex 35 v sledovanom období vzrástol o 20 %.Na druhej strane, 25 % najchudobnejších domácností v Španielsku sa v sledovanom období zadlžilo a hodnota ich majetku sa znížila. Priemerný dlh najchudobnejšej štvrtiny obyvateľstva v roku 2014 dosiahol 1300 eur a hodnota ich aktív klesla na 12.600 eur zo 14.800 eur.