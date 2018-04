Najčastejšie na čiastočný úväzok v eurozóne pracujú ženy

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. apríla (TASR) - V eurozóne dochádza k častejšiemu využívaniu práce na čiastočný úväzok. Ľudia, ktorí sú takto zamestnaní, v súčasnosti tvoria približne 22 % z celkovej zamestnanosti a práca na čiastočný úväzok sa podieľala približne štvrtinou na čistom raste zamestnanosti počas oživenia trhov práce eurozóny. Najčastejšie pritom na čiastočný úväzok pracujú ženy. Vyplýva to z najnovšieho Ekonomického bulletinu Európskej centrálnej banky (ECB).V prieskume pracovnej sily v Európskej únii (EÚ) je možné odlíšiť pracovníkov na čiastočný úväzok, ktorí chcú pracovať viac hodín, a tých, ktorí nechcú. Prvá skupina sa nazýva podzamestnaní. Títo ľudia by totiž chceli pracovať viac, ako požadujú ich zamestnávatelia, sú tak často nedostatočne využití.uvádza sa v bulletine.Najväčší podiel pracovníkov na čiastočný úväzok tvoria ľudia, ktorým stanovený počet odpracovaných hodín vyhovuje.píše sa v bulletine ECB. Takýto pracovný úväzok najčastejšie využívajú z rodinných alebo zdravotných dôvodov, alebo aj preto, že študujú.Spomedzi štyroch najväčších krajín eurozóny je najvyšší podiel práce na čiastočný úväzok na celkovej zamestnanosti v Nemecku.uvádza ECB.Naopak, dostatočne nevyužití sa cítia Španieli a Taliani. V oboch krajinách totiž podzamestnanosť výrazne vzrástla počas krízy. V Taliansku to môže súvisieť so zmenami regulácie práce na čiastočný úväzok a s vplyvom krízy na príjem a bohatstvo.uvádza sa v bulletine.V eurozóne ľudia najčastejšie pracujú na čiastočný úväzok v sektore verejných služieb, obchode, doprave, v sektore ubytovania, potravinárstva a v sektore informácií a komunikácie. Najväčšiu časť pracovníkov na čiastočný úväzok pritom tvoria ženy v strednom a staršom veku. Viac hodín by však chceli odpracovať aj muži.priblížila ECB v bulletine.