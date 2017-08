Najkratšie čakacie lehoty na operácie má poisťovňa Union

Výmena kĺbov môže byť aj úplne zadarmo

BRATISLAVA 16. augusta 2017 (WBN/PR) - Operácie očí alebo srdca – v týchto prípadoch nemá ZP Union na čakacej listine ani jedného poistenca. Priebežne sú vybavovaní aj poistenci, ktorí potrebujú operáciu pohybového aparátu - v niektorých zariadeniach dokonca nečakajú vôbec. Podľa Eleny Májekovej, členky predstavenstva ZP Union, musia poisťovne viesť čakacie listiny v prípade, že nedokážu zabezpečiť operáciu pre pacienta do troch mesiacov. „Pri zmene poisťovne je dobré sa zamyslieť aj nad tým, či vás nečaká nejaký chirurgický zákrok alebo pobyt v nemocnici,“ vysvetľuje.Diagnózy, na ktoré musia zdravotné poisťovne viesť čakacie listiny, stanovuje zákon. V prípade, že sa čakacia doba predĺži, má poisťovňa ponúknuť poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti u iného poskytovateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu. Podobný princíp platí aj u lekárov – špecialistov.Platí, že akútny pacient má byť vyšetrený okamžite a nemá byť presúvaný na neskorší termín. Ak sa dozvie o dlhej čakacej lehote na ošetrenie v špecializovanej ambulancii u konkrétneho vybraného lekára, mal by osloviť zákaznícke centrum svojej zdravotnej poisťovne. „U nás v Unione pomáhame nájsť iného špecialistu v požadovanej odbornosti nielen v danom regióne, ale aj mimo neho,“ hovorí E.Májeková. Pacient má totiž v rámci slobodnej voľby lekára možnosť navštíviť lekára - špecialistu aj z iného regiónu ako je jeho bydlisko.Keďže Union je najmenšia zdravotná poisťovňa, dokáže vyrokovať pre svojich poistencov veľmi zaujímavé výhody. „Podarilo sa nám dohodnúť so špičkovou ortopedickou klinikou, ktorá vám vymení bedrový alebo kolenný kĺb za titánový aj so 100% zľavou z poplatku za nadštandardné služby,“ hovorí E. Májeková. Clinica Orthopedica v Bratislave je školiacim pracoviskom aj pre iných operatérov, nakoľko má vo svojej oblasti množstvo skúseností. Veľkou výhodou je však aj to, že svojich pacientov operuje priebežne. „Ak nemáte zdravotný problém, pre ktorý by ste museli operáciu odložiť až do jeho vyliečenia, budete zoperovaný v krátkom čase. No a v závislosti od vášho zdravotného stavu budete u nás hospitalizovaný 3-4 dni,“ hovorí Martin Kučera, riaditeľ Clinica Orthopedica.