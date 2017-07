Najlepší hráč ME 21 Ceballos sa stal novou posilou Realu Madrid

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 14. júla (TASR) - Dvadsaťročný stredopoliar Dani Ceballos sa stal novou posilou španielskeho futbalového majstra Realu Madrid.O služby bývalého hráča Betisu Sevilla mala záujem aj konkurenčná Barcelona, Ceballos sa však rozhodol pre príchod na štadión Santiaga Bernabeua. Vedenie Realu zaplatilo podľa médií 18 miliónov eur za člena španielskej reprezentácie do 21 rokov. Ceballos podpísal vo svojom novom pôsobisku kontrakt na šesť rokov.Ceballos pôsobil v Betise od roku 2014, celkovo zasiahol do 108 zápasov. Nedávno sa tiež predstavil na ME do 21 rokov v Poľsku, kde ho vymenovali za najlepšieho hráča turnaja. S reprezentáciou získal striebornú medailu.Real sa v letnom prestupovom období zatiaľ zameriava na mladých hráčov, do tímu už získal obrancu Thea Hernandeza a útočníka Viniciusa Juniora. Informovala o tom agentúra DPA.Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund sa dohodol s 28-ročným stredopoliarom Šindžim Kagawom na novom kontrakte.Japonský reprezentant predĺžil zmluvu až do roku 2020. "Sme veľmi radi, že aj v najbližších troch rokoch bude Šindži naším hráčom," povedal športový riaditeľ Borussie Michael Zorc.Kagawa prišiel do Dortmundu v roku 2010, na dva roky potom odišiel do Manchestru United, aby sa opäť v roku 2014 vrátil na štadión Signal Iduna Park. S Borussiou doteraz získal dvakrát majstrovský titul a Nemecký pohár.citovala agentúra DPA Kagawu.