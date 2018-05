Najlepšie detské postele

Nákup detskej postele znamená pre rodičov o jednu vrásku na viac, najmä ak sa chcú svojej úlohy chopiť zodpovedne. Nie je ľahké sa orientovať vo svete reklám a vyberať si z množstva značiek, pričom všetky vyhlasujú, že ponúkajú vysokú kvalitu a najvýhodnejšiu cenu. Verte svojej intuícii a hlavne dbajte na potreby svojich detí.

Praktické a štýlové detské postele

1/3 z nášho života strávime na posteli, a preto jej kúpu neberme na ľahkú váhu. Pokiaľ ide o naše deti, platí to o to viac. Komu inému, ak nie im treba poskytnúť zdravý a pohodlný spánok, ktorý ich pripraví čeliť novým výzvam dňa. Tie väčšie si posteľ snov dokážu vybrať pri troche vašej dôvery aj samy. Určite sa im najviac budú páčiť také, ktoré sa pri ich fantázii dokážu premeniť na tajné úkryty, domčeky či autá, s ktorými sa cez noc vyberú do ďalekej ríše snov, do sveta, kde je všetko dovolené a všetko možné. Večer obvykle býva jednoduchšie dostať ich spať, pretože vkĺznu do perín, kde sa cítia bezpečne, príjemne a kde môžu snívať bez obmedzení. Kvalitné a bezpečné materiály, z ktorých sú detské postele vyrábané, vás presvedčia, že táto investícia rozhodne stála za to. Ich farebnosť poteší aj chlapcov, aj dievčatá a rôzne motívy, ktorými sú zdobené, iba dodajú punc luxusu a jedinečnosti. Tak jedinečné ako vaše dieťa. O bezpečnosť sa postará aj kvalitný rošt, ktorý bude úspešne čeliť nájazdom detí, najmä skákaniu a šanteniu. Pri výbere matraca však buďte obozretní. Pokiaľ nie je zahrnutý v cene postelí, mali by ste sa poobzerať po takom, čo útlemu detskému telíčku poskytne najviac pohodlia. Ideálny je taký, ktorý nie je ani príliš mäkký, čo nie je dobré na zdravý vývoj chrbtice, ale ani pritvrdý. Najlepšie je niečo medzi tým. Moderné technológie výroby zaručujú, že matrace sú zdravotne neškodné a schopné uspokojiť aj tých najnáročnejších.

Aj pre najmenších

Keď nastane čas, že sa už dieťatko nezmestí do svojej postieľky, ktorú používalo od narodenia, výborným riešením je kúpa prvej detskej postele s rozmermi postačujúcimi jeho telesným proporciám. Hoci to nie je dlhodobá investícia, lebo ako bude drobček rásť, jeho nároky na miesto budú stále väčšie, spokojní však budú všetci. Takéto postele sú maximálne bezpečné, nezaberajú veľa miesta, sú stabilné a pevné a tiež rôznych farieb a štýlov. Niektoré ponúkajú aj úložný priestor, dokonca sú riešené tak, aby dieťatko nevedelo počas spánku spadnúť, nech sa mu už bude snívať akýkoľvek búrlivý sen. Ak máte detí viac, prídete si na svoje s poschodovými posteľami, s klasickými, či s takými, ktoré ponúknu zároveň úložné miesta pre školské potreby alebo hračky. Ideálne do menších priestorov. Veľmi moderné sú aj postele s prístelkou. Jednoducho sa vysunie v prípade potreby ďalší matrac a potom opäť ľahko zasunie ako zásuvka.