Najlepšie ekonomické hodnotenie za rok 2016 dosiahli samosprávy v Bratislavskom kraji a v okresoch Bratislava V a Partizánske

Bonita samospráv v SR za rok 2016: Až 68,46 % samospráv s nulovým alebo nízkym rizikom neuhrádzania svojich záväzkov

Bonita samospráv za rok 2016 podľa krajov: Najmenej rizikové sú samosprávy v Bratislavskom kraji

Každý z ôsmych ratingových stupňov (A, B+, B, B-, C+, C, C-, D) pridelený samosprávam vyjadruje mieru veriteľského rizika. Stupeň A vyjadruje nulové riziko nesplácania záväzkov v budúcnosti, postupne sa miera veriteľského rizika zvyšuje až po veľké riziko vyjadrené stupňom C-. Stupeň D je priradený municipalitám v nútenej správe - v roku 2016 boli tri: Martin, Ladomirová a mestská časť Bratislava – Devín, ktorá sa v nútenej správe nachádza už od roku 2005. Celý systém je nastavený tak, aby bol splnený predpoklad Gaussovho rozdelenia ratingovej stupnice v rámci súboru iRatingov všetkých municipalít na Slovensku, ktoré predložili finančné údaje.„Dobré výsledky hospodárenia samospráv a nimi zriadených rozpočtových organizácií za rok 2016 prispeli k tomu, že až 68,46 %, t. j. 1 984 z 2 898 hodnotených municipalít bolo zaradených medzi také, pri ktorých hrozí od nulového po nízke riziko neuhrádzania svojich záväzkov (stupne A až B-),“ vysvetľuje Jana Marková. Najvyšší podiel (39,44 %) majú samosprávy s nízkym veriteľským rizikom (stupeň B-), najnižší podiel (4,31 %) majú samosprávy bez rizika (stupeň A) a tri samosprávy v nútenej správe (stupeň D) tvoria 0,10 %.Miera veriteľského rizika municipalít v jednotlivých krajoch je odlišná, preto sú výsledkom hodnotenia aj ich rozdielne percentuálne podiely za samosprávy v jednotlivých krajoch podľa pridelených ratingových stupňov (tabuľka č. 1). Osobitne boli hodnotené Bratislava hlavné mesto a Mesto Košice, ktoré sú stredne rizikové (stupeň C+).Najväčší podiel samospráv bez rizika (stupeň A) vo výške 9,30 %, takmer bez rizika (stupeň B+) vo výške 26,74 % a s nízkym rizikom (stupeň B-) vo výške 45,35 % dosiahli samosprávy v Bratislavskom kraji. Najviac samospráv s veľmi nízkym rizikom (stupeň B) je v Banskobystrickom kraji (23,29 %), so stredným rizikom (stupeň C+) v Trnavskom kraji (27,42 %), s vyšším rizikom (stupeň C) v Prešovskom kraji (14,70 %) a s vysokým rizikom (stupeň C-) v Košickom kraji(6,96 %).Najmenší podiel samospráv bez rizika (3,33 %) a s nízky rizikom (37,12 %) je v Prešovskom kraji, takmer bez rizika (6,26 %) a so stredným rizikom (9,59 %) v Banskobystrickom kraji, s vyšším rizikom (2,23 %) v Žilinskom kraji. Najmenej samospráv s veľmi nízkym rizikom (1,16 %) a vysokým rizikom (1,16 %) má Bratislavský kraj, v ktorom nie je ani jedna samospráva s vyšším rizikom.

„Najlepšie hodnotenie od nulového po nízke riziko nesplácania záväzkov (A až B-) dosiahli samosprávy v Bratislavskom kraji, v ktorom do tejto skupiny patrí 82,56 % z nich a naopak najmenej (61,34 %) ich je v Nitrianskom kraji,“ dopĺňa Jana Marková. Viac ako 70 % bezrizikových alebo iba nízko rizikových samospráv je v Žilinskom kraji (78,66 %), v Banskobystrickom kraji (72,21 %) a v Trenčianskom kraji (71,79 %).

Bonita samospráv za rok 2016 podľa okresov: Bratislava V a Partizánske s najväčším podielom samospráv bez rizika

O spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.:

Profil skupiny CRIF:

Sýtosťou farby kraja sú na obrázku č. 1. zobrazené podiely samospráv v krajoch podľa ratingových stupňov A až B- a v kruhoch aj podiely samospráv v krajoch podľa všetkých ôsmych ratingových stupňov.„Zo 79 okresov má najväčší podiel samospráv bez rizika okres Bratislava V (25 %) a Partizánske (22,73 %), takmer bez rizika okres Košice III (50 %) a takmer bez rizika je aj Bratislava I (Staré mesto). Najviac samospráv s veľmi nízkym rizikom je v okrese Turčianske Teplice (65,38 %) a s nízkym rizikom v okrese Košice IV (83,33 %),“ hovorí Jana Marková.Naopak v okrese Kysucké Nové Mesto (57,14 %) a v Trenčianskom okrese (54,05 %) je najviac samospráv so stredným rizikom, v okrese Medzilaborce je ich najviac s vyšším rizikom (47,83 %) a s vysokým rizikom v okrese Medzilaborce (21,74 %) a v okrese Banská Štiavnica (21,43 %).Všetky samosprávy v okresoch Košice I, II, III, IV a Bratislava I (Staré mesto) patria do skupiny takmer bezrizikových alebo veľmi nízko, resp. nízko rizikových samospráv. Viac ako 90 % ich je v okresoch Turčianske Teplice (96,15 %), Zvolen (96,00 %), Námestovo (95,83 %), Banská Bystrica (92,86 %), Partizánske (90,91 %) a Martin (90,70 %). Naopak najmenší podiel, iba26,09 %, je takýchto samospráv v okrese Medzilaborce.Sýtosťou farby okresu sú na obrázku č. 2. zobrazené podiely samospráv v okresoch podľa ratingových stupňov A až B- a v kruhoch aj podiely samospráv v okresoch podľa všetkých ôsmych ratingových stupňov. Osobitne sú zobrazené bratislavské a košické okresy.Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Obom registrom CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje technický servis a služby klientskych centier. Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau je prevádzkovateľom významného informačného portálu Cribis Univerzálny register obsahujúceho komplexné informácie o všetkých subjektoch na Slovensku, vrátane informácií o ich platobnej disciplíne. Na Slovensku je zastúpená aj divízia CRIF Collection Services, ktorá sa komplexne venuje problematike vymáhania nesplatených pohľadávok mimosúdnou a súdnou cestou.Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau bola založená v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF, ktorá je štvrtý najväčší prevádzkovateľ úverových registrov a systémov pre podporu úverového rozhodovania na svete.CRIF je globálna spoločnosť špecializujúca sa na oblasť rozvoja a riadenia úverového reportingu, obchodných informácií a systémov pre podporu rozhodovania. Bola založená v roku 1988 v talianskej Bologni. Dnes pôsobí na štyroch kontinentoch, a to v Európe, Amerike, Afrike a v Ázii, kde poskytuje svoje služby viac ako 2 400 bankovým a finančným inštitúciám. CRIF je vedúcou spoločnosťou v kontinentálnej Európe v oblasti úverových bankových služieb a je jedným z najväčších poskytovateľov medzinárodných integrovaných služieb pre riadenie obchodných a podnikateľských rizík či efektívne riadenie úverov a pre marketingové rozhodnutia. Patrí tiež k najväčším spoločnostiam, ktoré celosvetovo ponúka systémy pre podporu úverového rozhodovania.Ďalšie informácie www.crif.sk