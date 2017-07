Najlepšie na svete sa podniká v Singapure, Slovensko za najatraktívnejšími krajinami zaostáva

BRATISLAVA 10. júla - Najlepšie na svete sa už niekoľko rokov po sebe podniká v Singapure. Tesne za ním nasleduje Hongkong, Nový Zéland a najlepšie európske krajiny Švajčiarsko a Švédsko.

Index Slovenska sa znížil

Maďarsko najviac klesajúcou krajinou

Slovensko sa umiestnilo na 38. mieste. Vyplýva to z prieskumu Superindex Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorá od roku 2010 zostavuje rebríček 100 krajín sveta, kde porovnáva vývoj podnikateľského prostredia.Z rebríčka podľa aliancie vyplýva, že Slovensku sa stále nedarí dobiehať podnikateľsky najatraktívnejšie krajiny sveta a výrazne za nimi zaostáva.Tento rok sa jeho index opäť jemne zvýšil, a to o 0,12 na 78,4 bodu, prispeli k tomu najmä lepšie hodnotenia v rebríčkoch Svetového ekonomického fóra a Svetovej banky, či v Indexe pociťovania korupcie od Transparency International.Výraznejšie zlepšenie indexu zabrzdil pokles v rebríčku Indexu ekonomickej slobody od Heritage Foundation, kde sa Slovensko posunulo takmer o dva body nadol. V celkovom hodnotení tak zaujalo 38. miesto tesne za Rumunskom, Macedónskom, Portugalskom alebo Španielskom.V rebríčku sa posunulo o tri priečky nadol, poradie však ovplyvnilo pridanie nových krajín do indexu, ktoré sa dostali nad Slovensko. Z okolitých krajín sa mierne zlepšili Česká republika, Poľsko i Rakúsko, naopak Maďarsko sa opäť zhoršilo (48. priečka) a patrí k najviac klesajúcim krajinám na svete.Podnikateľská aliancia Slovenska vytvára Superindex z údajov štyroch globálnych rebríčkov. Každoročne ich vydávajú Svetové ekonomické fórum, Svetová banka, Heritage Foundation a Transparency International. Superindex kombinuje výsledky indexu globálnej konkurencieschopnosti, ekonomickej slobody, vnímania korupcie a údaje zo Svetovej banky.