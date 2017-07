Najlepšie uplatnenie na trhu majú informatici

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. júla (TASR) - Najlepšie uplatnenie na trhu práce majú informatici. Atraktivita týchto absolventov je priamo úmerná množstvu pracovných ponúk v tomto odbore. Nájsť vhodného adepta na IT pozície je v súčasnosti v porovnaní s ostatnými odvetviami najnáročnejšie.Podľa údajov Profesie v minulom roku platilo, že životopis doštudovaného informatika si na portáli pozrelo v priemere takmer deväť zamestnávateľov. Okrem absolventov informačných štúdií je však enormný záujem aj o strojárov a ekonómov. Kým životopis absolventa ekonomiky si pozreli zamestnávatelia v priemere takmer 6-krát, údaje umelcov zaujímali iba dvoch zamestnávateľov.Napriek tomu, že medzi najnedostatkovejšími odvetviami, v ktorých zamestnávatelia len veľmi ťažko hľadajú nové pracovné sily, sa umiestňuje najmä IT a ďalšie technické vedy, prieskum ukázal, že na trhu práce bodujú najmä absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave. Priemerný záujem o absolventov fakúlt Ekonomickej univerzity je tak vyšší ako záujem o všetky technické univerzity na Slovensku. Tie obsadili postupne druhé, tretie a štvrté miesto.Dôvodom úspechu Ekonomickej univerzity v Bratislave by mohlo byť najmä to, že ekonómovia, účtovníci či mzdoví pracovníci sú dnes potrební v každej spoločnosti. Platí to aj pre tie firmy, ktoré sa zameriavajú práve na priemyselnú výrobu.V rebríčku najžiadanejších absolventov podľa jednotlivých fakúlt sa prvé miesto nezmenilo. Aj naďalej si tak najväčší záujem držia vyštudovaní informatici z Fakulty informatiky a informačných štúdií na Slovenskej technickej univerzite. V roku 2015 si životopis takéhoto absolventa pozrelo v priemere takmer 10 firiem. Záujem za 365 dní ešte narástol a momentálne je to vyše 11 spoločností.V zamestnávateľskom záujme však výrazne poskočili absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite. Oproti minuloročnému rebríčku stúpli o šesť miest a o týchto absolventov bol celkovo v roku 2016 vôbec druhý najväčší záujem. Silnou stránkou čerstvo vyštudovaných ekonómov je najmä znalosť cudzích jazykov. Študenti sa počas výučby venujú hneď trom zahraničným rečiam. Znalosť cudzích jazykov je pritom oceňovaná najmä v zahraničných firmách, ktoré pôsobia na Slovensku.vysvetľuje situáciu výkonná riaditeľka Profesie Ivana Molnárová.TASR informovala Nikola Richterová z Profesie.