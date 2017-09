Najlepším hovorcom roka 2017 je Juraj Rizman z Via Iuris

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 22. septembra (TASR) – Momentálne najlepším hovorcom na Slovensku je Juraj Rizman. Hovorcu a koordinátora komunikácie a kampaní občianskeho združenia Via Iuris vyhlásili za TOP Hovorcu roka 2017 počas dnešného Výročného stretnutia novinárov a ľudí z komunikačnej oblasti. TASR o výsledkoch informoval predseda Asociácie hovorcov Slovenska (AHS) Vladimír Machalík.V jednotlivých hodnotených kategóriách bodovali dlhoroční profesionáli. Za najlepšieho hovorcu v štátnej správe a štátnom sektore bol vyhlásený Boris Chmel, hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Ocenenie získal celkovo už po tretí raz, na rozlúčku so svojou profesiou. Chmel odchádza do RTVS, kde bude šéfom televízneho spravodajstva.V kategórii privátneho a komerčného sektora vybrala odborná verejnosť Tomáša Kráľa, manažéra komunikácie ProCare a Svet zdravia, a najlepším hovorcom samosprávy a neziskového sektora sa stal Marek Tettinger, ktorý je hovorcom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Obaja obhájili titul z minulého roka.V prípade Juraja Rizmana sa odborná porota rozhodla najvyššie ocenenie súťaže udeliť za kampaň a komunikačné aktivity združenia, ktoré významnou mierou prispeli k zrušeniu tzv. Mečiarových amnestií, ktoré od roku 1998 traumatizovali slovenskú spoločnosť. Via Iuris koordinovala a zastrešila online podpisovú akciu www.somza.to na podporu zrušenia Mečiarových amnestií v Národnej rade SR.„Výsledky i exekúcia kampane boli ohromujúce, keď sa za necelé štyri týždne vyše 84.000 ľudí vyjadrilo za zrušenie amnestií. Téma, o ktorej sa roky len hovorilo, bola vďaka kvalitnej komunikácii vyriešená za niekoľko mesiacov,“ povedal k udeleniu ocenenia Vladimír Machalík. Občiansky tlak i komunikácia témy na verejnosti, v médiách a u kľúčových stakeholderov mali podľa poroty rozhodujúci vplyv na hlasovanie poslancov v parlamente.Najlepších hovorcov vybrala odborná verejnosť v hlasovaní na internete spomedzi nominácií odbornej poroty. Tento rok mohli hlasovať novinári, hovorcovia a zástupcovia PR agentúr. Organizátori celkovo zaznamenali 271 hlasovaní. Chmel, Kráľ i Tettinger boli podľa Machalíka ocenení za mimoriadne kvalitnú prácu na pozícii komunikátorov svojich organizácií, za komunikačné zručnosti, odbornosť v oblasti aj etické správanie, ktoré by malo byť neoddeliteľnou súčasťou práce hovorcu.Členmi odbornej poroty tento rok boli Iveta Radičová (dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave), Ivan Haluza (zástupca šéfredaktora týždenníka TREND), Michaela Benedigová (managing director Seesame), Martin Čeliga (vedúci redakcie politiky Nový Čas), Richard Kvasňovský (vedúci domácej redakcie TASR), Tibor Mattyašovský (šéfredaktor spravodajstva TV Markíza) a Vladimír Machalík (predseda Asociácie hovorcov Slovenska a riaditeľ komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR).