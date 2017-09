Najmenej 73.000 moslimských Rohingov utieklo do Bangladéša

Rohingovia Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cox's Bazar 3. septembra (TASR) - Prinajmenšom 73.000 príslušníkov moslimskej menšiny Rohingov utieklo od konca augusta zo svojich domovov v Jakchainskom štáte v Mjanmarsku do Bangladéša. Rohingovia utiekli pre násilné strety s mjanmarskou armádou, ktoré si vyžiadali už takmer 400 obetí, informovala dnes agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).uviedol Joseph Tripura, miestny hovorca UNHCR. Dodal, že tento odhad je založený na výpovediach svedkov a hláseniach mimovládnych organizácií, ktoré utečencom pomáhajú na území juhovýchodného bangladéšskeho okresu Cox's Bazar.Násilie vypuklo v Jakchainskom štáte v Mjanmarsku ešte 25. augusta, keď povstaleckí bojovníci patriaci k menšine Rohingov zaútočili na zhruba 30 policajných staníc. Mjanmarská armáda následne pristúpila k protiútoku na povstalcov. Vzájomné strety si podľa jej údajov vyžiadali prinajmenšom 400 obetí na životoch, pochádzajúcich prevažne z radov povstalcov. Ako armáda, tak aj povstalci sa vzájomne obviňujú z používania brutality, informovala agentúra AP.Viacerí Rohingovia, ktorým sa podarilo utiecť do susedného Bangladéša opisovali, ako príslušníkov ich menšiny armáda upaľovala zaživa a bombardovala. Jeden z príslušníkov UNHCR, na ktorého sa odvoláva agentúra AP uviedol, že desiatky Rohingov boli prevezené do nemocníc v Cox's Bazar so strelnými ranami.Mnohí Rohingovia taktiež uviazli na hraniciach medzi oboma štátmi a desiatky zahynuli pri pokusoch prebrodiť pohraničnú rieku. Bangladéšske záchytné tábory dosahujú takmer plnú kapacitu a utečencom sa snažia pomáhať miestni dobrovoľníci, ktorí pre nich hľadajú dočasné útočiská v budovách škôl či komunitných centrách.Rohingovia čelia v prevažne budhistickom Mjanmarsku tvrdým perzekúciám. Do Bangladéša ich v minulosti utiekli už desaťtisíce. Jakchainský štát je najchudobnejšou oblasťou krajiny, žije tam vyše milióna Rohingov, medzi ktorými vzrastá extrémizmus.2 3 20 lsi