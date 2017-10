Najmenej štyroch rohinských utečencov udupali slony

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Dháka 14. októbra (TASR) - Najmenej štyroch rohinských moslimov udupalo na smrť stádo divých slonov v utečeneckom tábore na juhovýchode Bangladéša. Informovala o tom dnes polícia.O život prišli tri deti a jedna žena, keď slony zaútočili na provizórny tábor v oblasti mesta Cox's Bazar, približne 320 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Dháka.Keď stádo slonov vniklo do lesného utečeneckého tábora, ľudia sa snažili utiecť do bezpečia. Štyri ďalšie osoby museli previezť so zraneniami do nemocníc. Slony tiež zrovnali so zemou niekoľko príbytkov v tábore.Od konca augusta utieklo pred násilnosťami z Jakchainského štátu na západe Mjanmarska do susedného Bangladéša už odhadom 536.000 Rohingov. Väčšina z utečencov, ktorí tvrdia, že s nimi brutálne zaobchádzala armáda počas ofenzívy v Mjanmarsku, prešla hranice s prázdnymi rukami a žije buď v stanoch alebo pod holým nebom, pripomína agentúra DPA.