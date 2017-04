Najnavštevovanejším objektom SNM bol vlani Spišský hrad

Na snímke pohľad na Spišský hrad zo Spišského Podhradia Foto: TASR/Adriána Antošková Foto: TASR/Adriána Antošková

Bratislava 25. apríla (TASR) – Slovenské národné múzeum (SNM) vlani navštívilo 1.001.367 osôb, čo je v porovnaní s rokom 2015 nárast o viac ako 60.000. Uviedol to na dnešnom verejnom odpočte jeho generálny riaditeľ Branislav Panis.Najnavštevovanejším objektom najväčšej organizácie rezortu kultúry bol po prvý raz Spišský hrad, ktorý navštívilo 209.104 záujemcov. Za ním nasleduje Bojnický zámok (200.126). Na tretej priečke je SNM-Historické múzeum na Bratislavskom hrade (91.430). Štvrtým najnavštevovanejším objektom v roku 2016 bolo Prírodovedné múzeum v sídelnej budove SNM (70.771) a päticu uzatvára Kaštieľ Betliar (67.706).Najväčšia kultúrna inštitúcia na Slovensku, ktorá je zložená z 18 múzeí a generálneho riaditeľstva, spravuje vyše 100 objektov a viac ako štyri milióny zbierkových predmetov, dosiahla kladný hospodársky výsledok 149.481 eur pri celkových príjmoch 15.318.654 eur. Bežné výdavky múzea tvorili 8.402.725 eur a kapitálové výdavky 2.326.858 eur."Z vlastných zdrojov si SNM zarobilo takmer 4 milióny eur. Ostatné príjmy - dary, sponzoring, nórske fondy, európske peniaze, sú 632.000 euro," doplnil Panis s tým, že celkové výdavky dosiahli sumu 14.827.952 eur. Za veľmi zaujímavé číslo - rekord SNM za posledné roky, označil príjmy zo vstupného, ktoré predstavujú 3.210.401 eur.Počet zamestnancov SNM kontinuálne rastie, minulý rok inštitúcia zamestnávala 523 pracovníkov. Toto číslo má podľa šéfa SNM v nasledujúcich rokoch rásť z dôvodu spustenia nových prevádzkových priestorov, expozícií a výstav. Priemerná mzda zamestnancov múzea predstavuje sumu 806 eur.V roku 2016 minula inštitúcia 113.450 eur na kúpu nových akvizícií. "Nie sú to len príspevky od štátu, ale aj prostriedky z vlastných výnosov, ktoré sme použili na kúpu zbierkových predmetov," poznamenal Panis s tým, že celkovo má múzeum za vlaňajší rok 49.456 akvizícií, spravuje 4.095.301 zbierkových predmetov, vlastnými prostriedkami alebo dodávateľsky zabezpečilo odborné ošetrenie 7362 predmetov.Vlani sa SNM podieľalo na riešení 216 vedeckovýskumných úloh, spravovalo 59 expozícií a realizovalo 169 výstav. Medzi najzaujímavejšie patrili expozície Dejiny Slovenska, Múzeum Andreja Kmeťa - Príroda Turca, v januári sprístupnené Múzeum holokaustu v Seredi a výstavy Poklady gotiky zo Slovenska v Ríme, Z cechovej truhlice či Kelti z Bratislavy.Múzeum organizovalo 2007 kultúrno-vzdelávacích podujatí, vydalo 54 edičných titulov, z toho 23 monografií, katalógov, zborníkov, periodík a 24 drobných tlačí i sedem edičných titulov múzeí národnostných a etnických menšín. Koncom roka 2016 rozhodla Programová rada SNM o vytvorení novej edície Museión s cieľom prezentovať bohatstvo zbierkového fondu.Tento rok by SNM malo prejsť začiatkom zmeny najmä v oblasti jeho organizačnej štruktúry.doplnil Panis s tým, že posunúť dopredu sa majú problémové veci z minulého roku. "uzavrel.Kompletnú výročnú správu nájdu záujemcovia na www.snm.sk.han von