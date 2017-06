Najnovší Romboid ponúka rozhovor so spisovateľom Jozefom Karikom

Na archívnej snímke spisovateľ Jozef Karika. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 22. júna (TASR) - Najnovšie číslo časopisu Romboid č. 5-6/2017 otvára úvaha popredného slovenského spisovateľa Antona Hykischa Chválospev na ženu-autokratku, v ktorej sa dotýka výrazných ženských osobností v spoločenskom živote.Nové číslo prináša rozhovor Marka E. Pochu s populárnym spisovateľom Jozefom Karikom o jeho tvorbe i nominácii na cenu Anasoft litera. Takisto poviedky Vasiľa Daceja Mág, Márie Bilej Žena z domu č. 36 a Jána Beňa Kontrolór a hnedá hádzanárka.Prekladový blok Z poľskej literatúry pripravila Zuzana Compelová a obsahuje prózy Justyny Bargielskej Žena Škrečka, Romana Grena Krik, Nikto ma neľúbi aj Artura Daniela Liskowackého Cudzie jazyky, Zima, ktoré dopĺňajú básne po nemecky i poľsky píšuceho básnika Karla Grenzlera v preklade Ľudovíta Petraška.Aktuálne číslo prináša aj nové básne Erika Ondrejičku a Pavla Garana i českých básnikov Iva Haráka a Kateřiny Komorádovej.Čitatelia si v čísle nájdu tiež spoveď Denisa Westhoffa Vitaj, mami o životných útrapách jeho matky - Françoise Saganovej. Text uvádza sprievodná esej prekladateľky Vladimíry Komorovskej Šarmantná príšerka.Odborné príspevky reprezentuje štúdia Kataríny Gabašovej Tabu smrti (ne)prekonané... temný turizmus, jazykovedný príspevok Jany Skladanej Ohrozuje angličtina náš jazyk?, literárna štúdia Martina Navrátila Premeny Mihálikových Anjelov v čase a článok Patrika Kuneca Uhorský dobrodruh Móric August Beňovský ako neúspešný bojovník za slobodu USA.Súčasťou nového Romboidu sú stále rubriky: Konfrontácie, tentoraz na knihu Andrey Gregušovej Nina, ktorú zhodnotili Peter Naščák a Zuzana Švecová, Úklady jazyka Pavla Branka, Moderné trendy v médiách Ireny Žantovskej a Petra Žantovského, Archívny výber Vladimíry Komorovskej a Knihy mesiaca Iva Pospíšila.Recenzná rubrika obsahuje hodnotenia kníh Mirky Ábelovej Básničky pre domáce paničky, Martiny Grmanovej Chiméra (Martin Dzúr), Antona Hykischa Verte cisárovi (Alexander Halvoník), Jozefa Leikerta Pavučina bytí / The Cobweb of Being (Alexej Mikulášek), Alexandra Kormoša Večne živý prameň (Patrik Šenkár), Kazua Ishigura Súmrak dňa (Daniela Petríková), Boženy Čahojovej-Bernátovej Peripetie moderny (Gabriela Magálová).Rubrika GPS (glosy, postrehy, správy) obsahuje napríklad článok Márie Bátorovej Koniec sna alebo parametre najkratšej rozprávky, ktorý je reakciou na dielo Andreja Ferka, cestopis Jany Judinyovej Malta – krajina mora a článok Lenky Štiblárikovej Rozprávkové prvky v tvorbe fantasy autorky Kataríny Soyky zo série Literárne „pulp fiction“. Číslo ilustrovala Cynthia Gregorová.