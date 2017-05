Najnovšie číslo časopisu Krásy Slovenska sa venuje myjavskému regiónu

Myjava a jej okolie ponúka množstvo prírodných a turistických zaujímavostí. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 25. mája (TASR) - Najnovšie májové a júnové dvojčíslo časopisu Krásy Slovenska (5-6) po „pozvánkovom“ príhovore Daniela Kollára do obsahu čísla už tradične na začiatok prináša rozhovor so známym paralympionikom a viacnásobným olympijským medailistom Jánom Riapošom o jeho súkromnom i športovom živote.Podstatná časť vydania je venovaná myjavskému regiónu. Po historicko-geografickej charakteristike nasledujú heslá o tradičnej architektúre, remeselnej a domácej výrobe, krajnianskej paličkovanej čipke, o krojoch, jarných obradoch na kopaniciach, tradičnom stravovaní s vybranými receptami tradičných miestnych jedál, o pestovaní pre kraj charakteristického ovocia, vrátane pálenia povestnej myjavskej slivovice. Nasledujú tipy a pozvánky na výlet na Gazdovský dvor na Turej Lúke a Medzinárodný folklórny festival na Myjave. Osobitný článok Petra Marákyho je venovaný myjavskej paličkovanej čipke a vajnorskému ornamentu. Celý cyklus pripravil kolektív autorov v zložení Martina Bocánová, Katarína Slobodová a Martin Priečko.Viacročný cyklusautorov Jaroslava Rezníka a Jána Bábika nás tentoraz zavedie na literárnu prechádzku „Z Hlohovca až po Piešťany“ a do „Mesta so živou vodou“, teda priamo do Piešťan.sa v tomto čísle zamerala na hrad Zborov, ktorý „stojí pri samom južnom chotári obce Zborov na vrchu Žoflianka (448 m) nad údolím Kamenca a cestou do Bardejova. Článok približuje aj „koncepciu obnovy hradu do budúcna“. Jeho autormi sú Dorota Malínska a Vladimír Kamínsky.S deťmi na Roháčoch napísala Viera Poláková, autorkou reportáže „z kráľovstva ruží“ na Borovej hore pri Zvolene je Katarína Šuchová.Nenásytné zobáky - taký názov má rozprávanie Ivana Kňazeho z prostredia ornitologickej fauny, konkrétne z prírodného prostredia okolia Lednického a Valtického rybníka na južnej Morave.Na ďalších stránkach časopis oznamuje, že 54. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska bude na Čiernej hore v čase od 26. do 28. mája, pričom uvádza aj presný program podujatia.Historizujúci charakter má článok Martina Konečného Svidník v období Veľkej vojny, pričom pod Veľkou vojnou myslí „vojnové peklo na prelome rokov 1914/1915 počas bojov v Karpatoch“. Podobne môžeme charakterizovať aj článok Petra Marákyho k 300. výročiu narodenia Márie Terézie.Rubrikapozýva záujemcov do Pienin, no tentoraz nie do Červeného kláštora či na splav Dunajca, ale na výstup na Tri koruny, ktoré „síce ležia na poľskom území, ale pre turistov zo Slovenska to už nie je žiadna prekážka“. Rubrika Chaty nostalgicky pripomína históriu chaty pod Rozsutcom, no zároveň upozorňuje na mimoriadne prírodné krásy, ktoré sa oplatí vidieť na vlastné oči.Obtočník je dosť neznáme slovo a červeným ho podčiarkuje aj počítač, no v slovnej zásobe funguje a znamená „vyvýšeniny rôznych tvarov na nivách a v korytách slovenských riek“. Popularizačno-odborný článok na túto tému pod názvom Niektoré naj... obtočníky slovenských riek napísala Mária Bizubová. Nájdeme tu aj „morfologický útvar Jánošíkova päsť pri Liskovej“ ktorý je vlastne dávnym obtočníkom Váhu, o čom dodnes nevedia ani miestni obyvatelia.Na bájnu a literárne zvečnenú Poľanu v článku s názvom Poľana pozýva Richard Wetter. Pritom zdôrazňuje najmä sopečný pôvod tejto populárnej detvianskej hory.V čísle sa objavuje aj rubrika Tip na cyklotúru, a to v článku Karola Mizlu Bicyklom cez Strážovské vrchy. Druhým tipom na túru, tentoraz „v okolí Žiaru nad Hronom“ je článok Barbory Ivanovej, v ktorom pozýva na výstup na Szabóovu a Dolnoždanskú skalu.V turistickej reportáži zo zahraničia americký Slovák Paul Stacho opísal zážitky svoje i celej rodiny z výstupu na najvyšší vrch stredoamerickej krajiny Kostariky Cherro Chirripó, čo je aj názov článku.Záver čísla tvoria informácie „Zo života Klubu slovenských turistov“, kde nájdeme aj polemický článok Pavla Mičuneka o nezmyselnom zákaze vstupu turistov do zverníc v malokarpatskej oblasti okolia Píly, Častej, Dolian, Dubovej a Modry.