Najobľúbenejšou Knihou roka 2016 je zbierka poviedok Medzi nami

Na snímke ocenené tituly Kniha roka 2016 ( vľavo) a Debut roka (vpravo) počas slávnostného vyhlásenia výsledkov 26. ročníka čitateľskej ankety Knižnej revue - Kniha roka 2016 v Bratislave 21. apríla 2017.

Bratislava 21. apríla (TASR) - Literárny mesačník Knižná revue vyhlásil dnes v Bratislave výsledky čitateľskej ankety Kniha roka 2016. V 26. ročníku ankety patrí hlavná cena najznámejšej slovenskej autorke fantastiky Alexandre Pavelkovej za zbierku poviedok Medzi nami z vydavateľstva Artis Omnis. Druhé miesto podľa hlasovania čitateľov patrí knihe Fedora Gála Cez ploty (Absynt), na treťom mieste je próza Moniky Kompaníkovej Na sútoku (Artforum). Román Náhrdelník/Obojok autorky z pera Jany Bodnárovej, ktorý vyšiel v TRIO Publishing, je štvrtý, na piatej priečke je príbeh Denisy Fulmekovej o zakázanej láske Rudolfa Dilonga Konvália (Slovart).Cenu Debut roka získal moderátor a publicista Michal Havran za román Analfabet (Marenčin PT) -. Na druhom mieste skončil dobrodružný román Mareka Boška Vtáčkar (Tatran), tretie miesto patrí Alžbete Horeckej za titul Živel menom Viola (Štúdio LJ). Štvrtý je Ivan Štulajter s knihou Animátor (Marenčin PT) a piatu priečku obsadil Michal Tallo so zbierkou básní Antimita (Drewo a srd).Vydavateľstvom roka 2016 je Absynt. Druhé miesto obsadil Ikar, tretie je vydavateľstvo Slovart. Ďalšie pozície získali Albatros Media a Marenčin PT.Kniha roka je čitateľská súťaž mesačníka Knižná revue, ktorú organizuje v spolupráci s generálnym partnerom ankety Združením vydavateľov a kníhkupcov SR. V ankete hlasujú čitatelia prostredníctvom anketových lístkov uverejňovaných v každom čísle Knižnej revue a prostredníctvom elektronického formulára na www.kniznarevue.sk. Uzávierka hlasovania je 15. marca a do súťaže sa prihlasujú knihy vydané v identickom roku, uvedenom za názvom ankety.Novou informáciou je pozastavenie najstaršej čitateľskej ankety v našich končinách. Podľa jej štatútu by sa mal spustiť 27. ročník, ktorý sa však organizátori rozhodli pozastaviť.povedal pre TASR šéfredaktor Knižnej revue Matúš Mikšík. Až do odvolania teda nie je možné hlasovať elektronicky ani prostredníctvom anketového lístka, ktorý bol súčasťou každého printového vydania Knižnej revue až do čísla 2/2017.Keďže anketa má bohatú históriu, nie je v pláne ju zrušiť, bude sa inovovať, má sa sprehľadniť a zefektívniť tak, aby bolo pre všetkých čitateľov i priaznivcov a spolupracovníkov literárneho mesačníka hlasovanie komfortné a zároveň transparentné.uzavrel šéfredaktor mesačníka o nových knihách, ktorý vydáva Literárne informačné centrum.