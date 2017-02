Najočakávanejší muzikál roka Čas růží prinesie top hity Karla Gotta

Karel Gott, archívne foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 8. februára (TASR) – Hity Karla Gotta prepojené s originálnym príbehom Sagvana Tofiho, to je Čas růží, najočakávanejší muzikálový titul tohto roka. Marcovú pražskú premiéru bude už tento rok nasledovať slovenská, a to 24. novembra na Zimnom Štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.Osem rokov príprav a napočúvaných viac ako 2000 skladieb, aj to zahŕňala príprava Sagvana Tofiho na muzikál, ktorý má byť poctou maestrovi Gottovi.povedal k začiatkom muzikálu Sagvan Tofi.Dnes už skúšky prebiehajú v plnom prúde, pretože pražská marcová premiéra sa nezadržateľne blíži. A aj napriek tomu, že Karel Gott v muzikáli priamo neúčinkuje, na všetko podstatné dohliada. Dostal totiž novú úlohu, v ktorej sa doslova našiel:Viac zatiaľ neprezradili ani tvorcovia, iba avizujú odhalenie tajomného príbehu starého obrazu, ktorý v sebe ukrýva osud jednej veľkej celoživotnej lásky.Když jsem já byl tenkrát kluk, Přijela pouť, Jen se hádej, Svět má ty chvíle rád, Korunou si hodím, Je jaká je, Když muž se ženou snídá a mnoho ďalších skladieb ožije v muzikálových aranžmánoch a speváckom podaní hercov a spevákov, ktorí k hitom Karla Gotta pristúpia s rešpektom.Vstupenky sú k dispozícii v sieti Predpredaj.sk. TASR informoval PR manažér muzikálu Ján Kakaščík.