Najpopulárnejším seriálom na Netflixe je Sherlock

BRATISLAVA 14. mája (WebNoviny.sk) - Celosvetovo najpopulárnejším seriálom, ktorý ponúka streamovacia spoločnosť Netflix, je britská krimidráma Sherlock (2010). Vyplýva to z analýzy portálu HighSpeedInternet.com, ktorý sa zameral na obľúbené tituly v 91 krajinách sveta, kde je služba dostupná. Druhou najobľúbenejšou sériou na Netflixe je sitkom Priatelia (1994 - 2004) a na tretej priečke sa umiestnil projekt Narcos (2015). Do prvej päťky sa dostali aj dramatický seriál Dom z kariet (2013) a komediálna séria Nové dievča (2011).Portál v rámci analýzy využil dáta dostupné na Google Trends o vyhľadávaní tém v súvislosti s Netflixom, na základe čoho usporiadal jednotlivé krajiny. Dané údaje prepojil s dátami o najviac vyhľadávaných seriáloch, ktoré sú aktuálne dostupné vo vybraných štátoch na streamovacej službe.Zo získaných výsledkov vyplýva, že na Slovensku je najpopulárnejším seriálom Mentalista (2008 - 2015), zatiaľ čo v Českej republike je to sitkom Teória veľkého tresku (2007) a v Maďarsku Griffinovci (1999). V Poľsku dominuje spomínaný Dom z kariet, ktorý je populárny aj v Nemecku a Švajčiarsku. Nové dievča je najpopulárnejším seriálom napríklad v Belgicku, Pakistane a Juhoafrickej republike.Narcos dominuje na Cypre, v Maroku či Španielsku. Priatelia sa tešia veľkej obľube v Indii, Jordánsku alebo na Ukrajine a Sherlock je favoritom v Arménsku, Azerbajdžane, Bangladéši a Estónsku. V USA je podľa portálu najpopulárnejší seriál Hriešnici (2011), v Kanade je to Batesov motel (2013 - 2017), vo Veľkej Británii projekt Zavolajte sestričky (2012) a napríklad v Rusku dominuje akčná séria Arrow (2012).Informácie pochádzajú z webstránky www.highspeedinternet.com.Viac k témam: seriál