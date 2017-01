Najpredávanejšiu knihu Evity Urbaníkovej sflimovali

Foto: Evita Urbaníková Foto: Evita Urbaníková

Bratislava 10. januára (TASR) - Do slovenských i českých kín vstupuje tento týždeň filmová novinka s názvom Všetko alebo nič. Ide o prvý film podľa bestsellera spisovateľky Evity Urbaníkovej. Romantickú komédiu slovensko-českej produkcie nakrútila a spolu s autorkou spolupracovala na scenári režisérka Marta Ferencová.povedala pre TASR dnes na stretnutí s médiami Marta Ferencová.podčiarkla režisérka a spoluscenáristka s tým, že knižný príbeh nerozlučnej trojice Lindy, Vandy a Eda museli tvorcovia upravovať, aby sa dal sfilmovať.doplnila režisérka filmu, v ktorom sa v hlavných úlohách predstavia Táňa Pauhofová, Klára Issová, Ľuboš Kostelný. Slovensko-český herecký mix dopĺňajú Zuzana Kronerová, Ondřej Sokol, Petra Hřebíčková, Luděk Sobota a ďalší. Vo výbere hercov siahli tvorcovia aj po sympatických Poliakoch. Postavu Jakuba, narušiteľa bláznivo plynúceho života ústrednej trojice, ktorú spája vrúcne, oddané priateľstvo, stvárnil Michał Żebrowski.komentovala Ferencová obsadenie Żebrowského do postavy muža, ktorý vnesie do dní hlavnej predstaviteľky plno vášne a prísľubov na nový vzťah. Rozdielnosť pováh a náhľadu na svet však robí vzťah komplikovanejším, ako by sa zdalo.Všetko alebo nič nakrúcali v Prahe.poznamenala režisérka s tým, že film sa točil aj na Slovensku v Jasnej.Romantická komédiamá slovenskú a plnohodnotnú českú verziu, pripravuje sa poľský dabing.povedala Marta Ferencová k príbehu popretkávanom sarkazmom, humorom, hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím.povedala pre TASR Zuzana Kronerová, ktorú na koncoročnej projekcii v Tatrách sprevádzal aj prísny kritik - jej manžel.prezradila herečka.Nový titul Všetko alebo nič prináša do slovenskej kinodistribúcie od 12. januára Continental film.