Najproduktívnejšími Slovákmi na MS20 boli títo hráči

Na snímke uprostred s číslom 26 slovenský hráč Miloš Roman oslavuje gól so spoluhráčmi, vľavo prekonaný brankár Lotyšska Mareks Mitens v zápase B-skupiny hokejových MS hráčov do 20 rokov Slovensko - Lotyšsko (4:2) v kanadskom Toronte 31. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Individuálne štatistiky Slovákov MS do 20 rokov:



1. Michal Roman 5 1 2 3 2 0 4

1. Marek Sloboda 5 1 2 3 2 0 5

3. Boris Sádecký 5 0 3 3 0 -1 2

4. Miloš Roman 4 1 1 2 2 +3 2

5. Filip Lešťan 5 1 0 1 14 -4 3

5. Miroslav Struška 5 1 0 1 16 -1 8

5. Adam Ružička 5 1 0 1 2 -4 11

5. Andrej Hatala 5 1 0 1 6 0 3

5. Martin Bodák 5 1 0 1 4 -5 5

5. Martin Fehérváry 5 1 0 1 4 -3 2

11. Erik Černák 5 0 1 1 2 -3 7

11. Mário Grman 5 0 1 1 4 0 3

11. Oliver Pataky 5 0 1 1 2 +4 6

11. Martin Andrisík 5 0 1 1 0 0 7

15. Patrik Oško 5 0 0 0 0 0 2

15. Marián Studenič 5 0 0 0 4 -4 6

15. Radovan Bondra 5 0 0 0 2 -4 5

15. Marek Hecl 5 0 0 0 0 -2 10

15. Samuel Hain 5 0 0 0 0 +1 2

15. Oliver Košecký 5 0 0 0 2 -2 2



Štatistiky brankárov SR na MS do 20 rokov:



1. Adam Húska 3 1 2 180:00 15 103/118 87,29 5,00

2. Matej Tomek 2 0 2 120:00 7 73/80 91,25 3,50

3. Roman Durný neodchytal ani jednu minútu

Montreal 3. januára (TASR) - Najproduktívnejšími slovenskými hráčmi na majstrovstvách sveta v hokeji do 20 rokov v Kanade boli útočníci Marek Sloboda, Boris Sádecký a obranca Michal Roman. Všetci traja nazbierali v piatich zápasoch po tri body, pričom Roman a Sloboda s bilanciou gól a dve asistencie a Sádecký 0+3.Dva kanadské body zaznamenal v štyroch zápasoch Miloš Roman (1+1). Ani jeden zo Slovákov, ktorí sa po štvrťfinálovej prehre so Švédskom (3:8) umiestnili na konečnej ôsmej priečke, nestrelil viac než jeden gól.Najtrestanejším hráčom bol Miroslav Struška, ktorý strávil na "l" dokopy 14 minút, o dve menej na nej presedel Filip Lešťan.Len dvaja hráči sa dostali v hodnotení plus/mínus do pozitívnych čísiel. Tri "" nazbieral Miloš Roman, Samuel Hain má v kolónke jednu. V tomto ukazovateli dopadol najhoršie obranca Martin Bodák (-5), po štyri "" nazbierala pätica hráčov. Najaktívnejším strelcom bol Adam Ružička (11) pred Marekom Heclom (10).Adam Húska odchytal tri stretnutia s bilanciou jedno víťazstvo, 87,29% úspešnosť zákrokov a priemerom 5,00 gólov na zápas. Matej Tomek zaznamenal dva štarty bez výhry, úspešnosť 91,25% a priemer 3,50 gólov na zápas./legenda: poradie, meno, zápasy, góly, asistencie, body, trestné minúty, +/-/, strely na bránku//legenda: poradie, meno, zápasy, víťazstvá, prehry, počet odchytaných minút, inkasované góly, zákroky/strely, perc. úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas/