Najrušnejší rok pre utečencov zo 7 moslimských krajín bol rok 2016

Washington 3. februára (TASR) - Nariadenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, dočasne zakazujúce vstup utečencov a prisťahovalcov zo siedmich prevažne moslimských krajín, obrátilo pozornosť na tieto prisťahovalecké komunity po celých Spojených štátoch. K spomínanej skupine moslimských krajín patria Irán, Irak, Líbya, Somálsko, Sudán, Sýria a Jemen.USA prijali od roku 2007 takmer 270.000 prisťahovalcov a utečencov z uvedených krajín. Vyplýva to z analýzy údajov amerického ministerstva zahraničných vecí, ktorú vypracovala tlačová agentúra AP.Neprekvapuje, že najväčší podiel týchto ľudí prijali mnohé najľudnatejšie štáty. Najviac ich zatiaľ prijala Kalifornia, celkovo 56.235. Po nej nasledujú Michigan, Texas, Arizona, New York a Illinois.Florida, tretí najľudnatejší štát v USA, sa umiestnila uprostred tohto rebríčka a prijala vyše 5000 prisťahovalcov alebo utečencov zo siedmich krajín. Takmer 30 percent z nich pricestovalo za posledných 13 mesiacov.AP analýzou zistila, že pokiaľ ide o utečencov, ktorí prišli do USA zo siedmich krajín zasiahnutých novým Trumpovým nariadením, najrušnejší za posledné desaťročie bol rok 2016.Vlani prišlo z týchto siedmich krajín približne 43.259 utečencov, pričom viac ako tretina pricestovala zo Sýrie zmietajúcej sa vo vojne. Počet sýrskych utečencov dramaticky stúpol v posledných rokoch - z 26 v roku 2007 na 247 v roku 2014 a na 15.479 v roku 2016.No aj v rámci štátov sa rozloženie utečencov typicky sústreďuje len do niekoľkých komunít. Napríklad na predmestiach Detroitu sa usadila väčšina sýrskych prisťahovalcov do štátu Michigan. V Kalifornii, najobľúbenejšej destinácii Iráncov, sa väčšina imigrantov z tejto krajiny usadila na juhu, pričom najviac sa ich nahromadilo v Los Angeles a okrese Orange. A farmárske mesto Turlock so 73.000 obyvateľmi, ležiace v Centrálnom údolí, má nadmerný podiel Iráncov. Za obdobie desiatich rokov ich mesto prijalo 1175, čo je vyše dvojnásobok počtu Iráncov smerujúcich do San Diega.U Somálčanov sú najbežnejšími destináciami mesto Minneapolis v štáte Minnesota a mesto Columbus v Ohiu.Líbya a Jemen priniesli najmenšie počty utečencov, za posledné desaťročie len celkovo 143.