Najskúsenejší v tíme SR Michal Sersen verí v úspech: Bol by to postup

Bratislava 4. mája (TASR) - Cestuje už na svoj šiesty šampionát v kariére a v súčasnom reprezentačnom kádri je najskúsenejší. Strieborný medailista z MS 2012 Michal Sersen verí, že slovenský tím aj bez hráčov z NHL dokáže zabojovať o dobrý výsledok a prinesie domov úspech. Za ten považuje postup zo skupiny.povedal.Slováci odštartujú boje na šampionáte v sobotu proti Talianom, o deň neskôr si zmerajú sily s Lotyšskom, v utorok a stredu ich čakajú Dánsko a domáce Nemecko. V záverečných troch dueloch v A-skupine v Kolíne nad Rýnom si zmerajú sily s favoritmi Ruskom, USA a Švédskom.uviedol Sersen, ktorý má v súčasnom výbere najviac reprezentačných štartov. Dres s dvojkrížom si obliekol v 104 zápasoch a strelil v ňom deväť gólov.Tridsaťjedenročný obranca sa k tímu pripojil až na záverečné dva prípravné duely s Nórskom, v ktorých sa zverenci trénera Zdena Cígera naladili na šampionát dvomi víťazstvami. Celkovo odohrali osem stretnutí, z ktorých päť vyhrali (trikrát na nulu) a iba v troch ťahali za kratší koniec. Zdolali Dánov a Nórov v oboch dueloch, získali aj cenný skalp Fínov. V seriáli Euro Hockey Challenge obsadili štvrté miesto.varoval pred prílišným optimizmom.Sersen si osladil klubovú sezónu majstrovským titulom s Banskou Bystricou, no nezačala sa pre neho najlepšie. V úvode nehral, keďže si doliečoval zlomeninu nohy, ktorú utrpel ešte počas vlaňajšieho šampionátu v Petrohrade.Sezóna v Slovane sa pre neho skončila už vo februári, no Śersen sa rozhodol, že si ju ešte predĺži.Pre Sersena bol už štvrtý slovenský v kariére, keďže predtým sa trikrát tešil so Slovanom, no prvý od sezóny 2007/08.Predĺžená sezóna je podľa neho výhodnejšia aj z pohľadu prípravy na šampionát.myslí si.Záverečná príprava Cígerovcov sa skončila úspešne a teraz už príde na rad samotný šampionát. Skúsený obranca už netrpezlivo očakáva prvé buly.dodal.