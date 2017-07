Najslávnejšie cyklistické preteky Tour de France majú knižný príbeh

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júla (TASR) – Trojtýždňový cyklistický sviatok v podobe v nedeľu (23.7.) skončenej Tour de France má za sebou ďalšiu kapitolu. Fanúšikovia jednej z najsledovanejších športových udalostí sveta majú nové zážitky, priame alebo z obrazoviek či tlače. Tie z predchádzajúcich ročníkov 1903 až 2016 prináša kniha Príbeh Tour de France.uviedla pre TASR Alexandra Petrášová z vydavateľstva Slovart, ktoré knihu vydalo.Jej autori Serge Laget, Luke Edwardes-Evans a Andy McGrath uvádzajú aj začiatky cyklistických pretekov vo Francúzsku od roku 1868. Čitateľ sa dozvie, kedy a kde sa zrodil nápad organizovať túto Tour, prečo sú to najslávnejšie preteky, ako sa stali svetovým fenoménom, ikonou francúzskeho života i hlučným fanúšikovským karnevalom s jedinečným zážitkom pri trati nielen v mestách, ale aj v kopcoch Álp a Pyrenejí.Po vojnovom prerušení (1940-1947) začal zlatý vek Tour, kde víťazili domáci šampióni (Louison Bobet, Jacques Anquetil, Bernard Hinault) či Talian Fausto Coppi a Belgičan Eddy Merckx. To už bývali televízne prenosy, ktoré ešte viac spopularizovali najnáročnejšie preteky. Nasledovala éra Američana Grega LeMonda (1983-1990), Španiela Miguela Induraina (1991-1998).Fascinujúca bola šnúra siedmich víťazstiev (1999-2005) z rakoviny zotaveného Lance Armstronga (USA), ktorému po dopingovom škandále odobrali všetky tituly. Spomínaní sú ďalší víťazi (Alberto Contador, Carlos Sastre, Cadel Evans, Bradley Wiggins, Chris Froome, Vincenzo Nibali), ale aj ďalší hrdinovia z 200-členného peletónu, kde sa už do histórie zapísal aj náš Peter Sagan.Kniha prezrádza nepísané pravidlá a zvyky, ktoré cyklisti dodržiavajú, ale aj aké sú ich povery. Tiež odkedy sa súťaží o aký farebný dres, kde a kedy sa štartovalo za hranicami Francúzska, aké boli najslávnejšie stúpania v horských etapách i všeličo zo zákulisia pretekov a výstroja cyklistov. Nechýbajú rekordy, štatistiky a register pretekárov.