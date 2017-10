Najsledovanejší nahliadne do súkromia českých youtuberov

Screenshot z traileru Najsledovanejší. Foto: Youtube Screenshot Foto: Youtube Screenshot

Bratislava 27. októbra (TASR) - Program slovenských kín spestrí český dokumentárny film s názvom Najsledovanejší. Prvý celovečerný film o fenoméne youtuberov - internetových hviezd prvej veľkosti a tvorcov s miliónovým publikom nakrútil mladý režisér Jiří Sádek.Audiovizuálna zábava zažíva revolúciu, televízia je pre starých, ľudia narodení v tomto tisícročí sledujú sociálne siete, YouTube a jeho celebrity. Tie majú ohromujúcu sledovanosť a vplyv, firmy im ponúkajú lukratívne zmluvy, fanúšikovia prepadajú hystérii, rodičia panikária a nechápu. Filmová novinka ukáže skutočný život mladých ľudí, ktorí majú na sociálnych sieťach státisíce fanúšikov, a odhalí, kto naozaj sú. Shopaholic Nicol, Kovy, Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - to je šesť českých hviezd mobilných displejov, ktoré sa odhalia na plátnach kín. Prekvapenie čaká na fanúšikov, pretože ich hviezdy prezradia doteraz nevypovedané, a prekvapenie čaká i na rodičov fanúšikov, pretože majú možnosť konečne spoznať obľúbencov svojich detí.Za jeden rok navštívil štáb s internetovými tvorcami dva kontinenty, štyri krajiny, natočil stovky hodín materiálu, nielen s hlavnými protagonistami, ale aj s ich rodinami, priateľmi a fanúšikmi.uviedla Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol, ktorú na Instagrame sleduje viac než pol milióna fanúšikov.vysvetlil otec dvoch detí, ktorý na scéne pôsobí pod prezývkou Pedro." poznamenal Pedro, ktorý začal natáčať videá o počítačových hrách a ani ho nenapadlo, že sa z toho stane jeho práca.Shopaholic Nicol začínala po vysokej škole a natáčanie videí mala ako vedľajšiu činnosť. Dnes jej videá sledujú státisíce divákov. Gabriella Hecl študuje herecké konzervatórium a kvôli svojej videotvorbe sa stretáva s nesúhlasom okolia. Kovy študuje a vo svojich vlogoch sa vyjadruje k najrôznejším témam od zábavy až po politiku. Sestry Nicol a Lucka tvoria videá pod spoločným menom A Cup of Style o móde, zdraví, životnom štýle a líčení. Dokument poodhalí tajomstvo ich úspechu a vypočuje si názory všetkých, ktorých sa sledovanie a vytváranie vlogov dotýka - rodičov detí, marketingových špecialistov, sociológov, psychológov i samotných divákov.Celovečerný dokument Najsledovanejší prinesie do slovenskej kinodistribúcie od 9. novembra Bontonfilm. TASR za distribučnú spoločnosť informovala marketing a PR manažérka Stanislava Borská.