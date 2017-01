Najsledovanejšími televíziami boli TV Markíza, TV Joj a Jednotka

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 31. januára (TASR) – Komerčne najúspešnejšími televíziami boli aj v druhom polroku 2016 stanice TV Markíza, TV Joj a Jednotka. Ukázal to najnovší prieskumu MML-TGI za tretí a štvrtý kvartál minulého roku spoločnosti Median SK.TV Markízu sledovala denne polovica (50,1 %), TV JOJ takmer tretina (30,6 %) a Jednotku takmer štvrtina (24 %) všetkých divákov. TV Markíza a Jednotka pritom zaznamenali medziročný pokles v sledovanosti zhruba o jeden percentuálny bod. TV JOJ si svoju pozíciu medziročne udržala.Ďalšie miesta v sledovanosti patrili staniciam TV Doma (6,5 %), TA3 (5,9 %), Dvojka (4,3 %), TV Dajto (4 %) a Plus (3,9 %). Dve posledné priečky v rebríčku desiatich najsledovanejších staníc patrili českým staniciam ČT1 (3,0 %), NOVA (2,7 %).Celkovo televíziu sledovali v druhom polroku 2016 denne takmer štyri milióny divákov. Sumárna sledovanosť pritom medziročne poklesla o tri percentuálne body na 83 percent.Najsilnejšou televíznou skupinou bola TV Markíza, ktoré mala v parametri „sledoval včera“ 54-percentnú sledovanosť. V poradí druhá televízna skupina JOJ Group dosiahla sledovanosť 33 percent a televízne okruhy verejnoprávnej RTVS sledovalo 25 percent divákov. Všetky tri skupiny zaznamenali medziročný pokles o jeden percentuálny bod.Najväčší podiel na trhu si aj v druhom polroku 2016 udržovala TV Markíza (39 %). Trhovou dvojkou bola TV JOJ s 21 percentami a v poradí tretia Jednotka kontrolovala 15 percent trhu. Ostatné televízie mali dohromady štvrtinu (25 %) trhu.Prieskum uskutočnila agentúra Median SK v termíne od 27. júna do 18. decembra 2016 na vzorke 4101 respondentov vybraných z populácie vo veku 14 až 79 rokov.