Nájsť vlastníka či správcu komunikácie bude v Petržalke o čosi ľahšie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. augusta (TASR) – Zistiť majiteľa či správcu cesty a chodníka, ktorým zo zákona vyplývajú určité povinnosti, by malo byť v bratislavskej Petržalke o čosi jednoduchšie. Zabezpečiť by to mal Geografický informačný systém (GIS), ktorý mestská časť spúšťa na svojej webovej stránke.uviedla pre TASR Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.Rovnako sú k dispozícii aj informácie a údaje o jednotlivých poskytovateľoch sociálnych služieb na území mestskej časti. Tá už v minulosti v tejto súvislosti vytvorila prehľadnú mapu o týchto službách, ktoré svojim občanom na tomto území poskytuje nielen mestská časť, ale aj hlavné mesto, Bratislavský kraj i neziskový sektor. Mapa s farebným rozlíšením jednotlivých poskytovateľov obsahuje informácie o jednotlivých zariadeniach a ich poskytovaných službách, adresu a kontakt na zariadenie a kto je jeho zriaďovateľom.Okrem aktuálne sprístupnených údajov z oblasti zvereného majetku, správcovstva komunikácií a poskytovateľov sociálnych služieb plánuje miestna samospráva postupne dopĺňať aj informácie z ďalších oblastí, napr. o cyklotrasách, školách, športoviskách alebo o tom, či má majiteľ psa riadne odvedenú daň.doplnila Vnenková. Mestská časť si od toho sľubuje nielen zlepšenie komunikácie medzi samosprávou a obyvateľmi, ale aj zefektívnenie práce jednotlivých oddelení úradu.