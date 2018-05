Najstarší austrálsky vedec podstúpi vo Švajčiarku eutanáziu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Sydney 1. mája (TASR) - David Goodall, 104-ročný austrálsky ekológ, odcestuje do Švajčiarska, aby tam podstúpil dobrovoľné ukončenie života za asistencie lekára. Dodľa agentúry DPA o tom v utorok informovali jeho podporovatelia.Austrálska iniciatíva na podporu eutanázie Exit International pomocou tzv. crowdfundingu vyzbierala na tento účel pre najstaršieho austrálskeho vedca takmer 20.000 dolárov na cestovné náklady.Zakladateľ Exit International Philip Nitschke v rozhovore pre DPA spresnil, že Goodall najprv v stredu odcestuje do francúzskeho mesta Bordeaux, aby sa tam mohol rozlúčiť s rodinou. Následne pocestuje do švajčiarskeho mesta Bazilej, kde 10. mája za pomoci lekárov dobrovoľne ukončí svoj život.Nitschke uviedol, že Goodall je v dobrej fyzickej kondícii, ale kvalita jeho života sa už mierne zhoršila. Doplnil, že rozhodnutie o asistovanej eutanázii urobil pri úplnom psychickom zdraví.