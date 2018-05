Najstarší slovenský klub Tatran Prešov vznikol pred 120 rokmi

Na ilustračnej snímke futbalisti 1. FC Tatran Prešov. Foto: FOTO TASR - František Iván Foto: FOTO TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov/Bratislava 25. mája (TASR) - Najstarším futbalovým klubom na území Slovenska je dnešný 1. FC Tatran Prešov, od založenia ktorého uplynie v piatok 25. mája 120 rokov.Počas tejto bohatej histórie si jeho dres obliekali hráči ako napríklad bratia Ladislav a Rudolf Pavlovičovci, Karol Petroš, Jozef Bubenko, Mikuláš Komanický alebo Stanislav Varga, ktorí oprávnene patria aj do histórie československého a slovenského futbalu.Písal sa 25. máj 1898 a na prešovskom vojenskom cvičisku Kamemec sa odohralo vôbec prvé oficiálne futbalové stretnutie na území dnešnej Slovenskej republiky, ktorá v tom čase bola súčasťou Rakúsko-Uhorska. V exhibičnom dueli sa proti sebe postavili vtedajšie budapeštianske kluby Óbudai Tornaegylet a Budapesti Tornaclub. Zápas zorganizoval gymnaziálny učiteľ telocviku a zakladateľ prešovskej telovýchovy František Pethe. A práve v deň tohto futbalového stretnutia vznikol prvý oficiálny futbalový klub na Slovensku ETVE (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület) Prešov, ktorého pokračovateľom je súčasný 1. FC Tatran Prešov. Pokým sa však v názve objavilo slovo Tatran prešlo 55 rokov, keď v roku 1953 vznikol tím DSO Tatran Prešov.Prvým pokračovateľom ETVE Prešov a ďalším predchodcom dnešného Tatranu bol klub PTVE Prešov, ktorý na východoslovenskej futbalovej scéne pôsobil v rokoch 1920-1931. Po PTVE štafetu prebrala Slávia Prešov, ktorej futbalisti písali históriu prešovského futbalu v rokoch 1931-1945. Slávia sa v roku 1938 prebojovala medzi vtedajšie najlepšie futbalové tímy Východného Slovenska. Na jej základoch a pripojením konkurenčného klubu Törekvés vznikol v roku 1945 tím PTS Prešov. Ten na jeden rok vystriedala DSO Slavia Prešov (1947-1948).V roku 1948 vznikol spojením DSO Slavie Prešov a Snahy Prešov klub Sparta Dukla Prešov (1948-1950), ktorému sa podarilo postúpiť do vtedajšej prvej československej ligy. Sparta svoje prvé prvoligové vystúpenie odohrala 4. marca 1950 v Žiline s výsledkom 2:2.Názov najstaršieho slovenského klubu, účastníka najvyššej futbalovej súťaže v bývalom Československu sa v nasledujúcich rokoch niekoľkokrát zmenil na: Dukla Prešov (1950-1951), Dukla ČSSZ Prešov (1951-1952), ČSSZ Prešov (1952-1953). V roku 1953 sa v názve prvýkrát objavil Tatran, keď štafetu prebral klub DSO Tatran Prešov, ktorý sa napríklad prebojoval do semifinále Dunajského pohára, keď v roku 1958 porazil Partizan Belehrad 4:1.Po DSO Tatran Prešov nasledovali názvy: TJ Tatran Prešov (1960-1989), Tatran Agro Prešov (1989-1991), FC Tatran Prešov (1991-1996), FC Tatran Bukóza Prešov (1996-1998), opäť FC Tatran Prešov (1998-2005) až po súčasný 1. FC Tatran Prešov.Tím z metropoly Šariša odohral v rokoch 1950-1993 v česko-slovenskej najvyššej súťaži celkovo 34 ročníkov, čím sa stal klubom so štvrtým najvyšším počtom štartov zo slovenských klubov. Počas 43 rokov odohrali hráči Tatrana v najvyššej československej súťaži 938 zápasov s bilanciou 340 výhier, 208 remíz a 390 prehier. Najlepšími umiestneniami boli dve druhé miesta v ročníkoch 1964/65 a 1972/73, tretie miesto počas sezóny 1963/64 a štvrté miesta v ročníkoch 1954/55 a 1958/59.Víťazstvo v Československom pohári dosiahol Tatran v roku 1953 a finálovú účasť si vybojoval v rokoch 1966 a 1992. Triumf v Slovenskom pohári zaknihoval Tatran v roku 1992 a vo finále sa objavil v rokoch 1973, 1985, 1994 a 1997.Tatran vo svojej histórii účinkoval v troch medzinárodných pohárových súťažiach. V Pohári víťazov pohárov v ročníku 1966/1967 skončil v 1. kole. V sezóne 1974/1975 sa v Pohári UEFA dostal do 2. kola. V ročníku 1980/1981 sa stal víťazom Stredoeurópskeho pohára.Od roku 1993 pôsobí Tatran v najvyššej slovenskej lige. Najlepším umiestnením bolo štvrté miesto hneď v úvodnej sezóne 1993/1994. V nasledujúcom ročníku 1994/95 sa Tatran predstavil aj v Pohári víťazov pohárov, v ktorom prešiel cez írsky Bangor City, škótsky Dundee United a stroskotal až na neskoršom víťazovi celej súťaže Reale Zaragoza.Prvýkrát "zelenobieli" zostúpili do druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže v sezóne 2001/02 a klub sa postupne ocitol v kritickej situácii na hranici úplného krachu. Z najhoršieho klub vytiahol príchod nových akcionárov v roku 2005, ktorým sa podarilo situáciu v ňom stabilizovať a pod vedením trénera Romana Pivarníka si 1. FC Tatran Prešov v sezóne 2007/08 vybojoval po šiestich rokoch suverénnym spôsobom návrat medzi elitu.V sezóne 2012/13, počas ktorej si Tatran pripomenul 115. výročie vzniku vypadol opäť z najvyššej slovenskej ligy. Do Fortuna ligy sa najstarší klub na Slovensku opätovne vrátil v ročníku 2016/17.Nedávno skončená sezóna 2017/2018, v ktorej si "zelenobieli" pripomínajú 120 rokov od svojho vzniku, nebola pre Tatran úspešná. Domáce zápasy neodohral na svojom štadióne, ale v Poprade v Národnom tréningovom centre SFZ a tretíkrát vypadol z najvyššej. V nasledujúcom ročníku 2018/19 tak budú "zelenobieli" hrať v druhej najvyššej slovenskej súťaži.