Najstarší väzeň, mafián z New Yorku je v 100 rokoch opäť na slobode

New York 24. júna (TASR) - Niekdajšieho šéfa newyorskej mafie Sonnyho Franzeseho prepustili v piatok miestneho času z väzenského zariadenia Denvers v americkom štáte Massachusetts. 100-ročný muž, ktorého odsúdili pred 50 rokmi, bol najstarším väzňom vo väzenských zariadeniach USA. Na slobodu vyšiel na invalidnom vozíku.Informácie priniesol denník Newsday.Podľa rovnakého zdroja Franzeseho odsúdili v roku 1967 za bankovú lúpež na 50 rokov odňatia slobody nepodmienečne. Mafián si však v skutočnosti odpykal z trestu "iba" 35 rokov, pretože ho až šesťkrát podmienečne prepustili na slobodu. Naposledy sa tak stalo v roku 2010, keď však opätovne skončil za mrežami pre vydieranie pizzerie a klubov v štáte New York.Zodpovednosť za možno až 50 hrdelných zločinov sa niekdajšiemu šéfovi mafiánskej rodiny Colombovcov nikdy nepodarilo preukázať. Franzese by po prepustení na slobodu chcel bývať u dcéry v newyorskej štvrti Brooklyn.