Najstaršia Prešovčanka Anna Dolhyová oslávila 103 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 5. septembra (TASR) – Anna Dolhyová je vo veku 103 rokov najstaršou Prešovčankou. K úctyhodnému jubileu jej dnes bola zablahoželať primátorka Prešova Andrea Turčanová, ktorú jubilantka privítala s dobrou náladou a optimizmom. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Kmetóny Gazdová.Oslávenkyňa sa rozhovorila o svojom neľahkom živote. Keď mala tri roky, zomreli jej rodičia. Mama dovtedy slúžila na fare, kde sa o ňu postarali. Ako deväťročná sa presťahovala z Lenartova (okres Bardejov) do Prešova. Celý život ťažko pracovala, čo jej však nezobralo chuť do života.povedala dnes jubilantka.Spomenula si na situáciu, keď ju chcel ujo zobrať do Ameriky.prejavila svoj zmysel pre humor Dolhyová.Počas života zastala niekoľko prác. V mladosti slúžila v bohatších rodinách, neskôr pracovala v krčme, v strojárskej fabrike aj v tehelni. Bola tiež chýrnou cukrárkou, ktorá piekla zákusky na svadby. Boli časy, keď zvládala aj tri roboty.Jubilantka je už 50 rokov vdovou. Na svojho manžela Jána do dnešných dní s láskou spomína ako na dobrého a milujúceho človeka. Boli rodičmi štyroch detí, traja synovia však zomreli v mladom veku, pričom dvaja tragicky, keď sa otrávili hubami. Dnes žije so svojou dcérou Annou, ktorá sa o ňu stará.Napriek tomu, že si privyrábala pečením zákuskov, sladkosti neobľubuje a mäso si dá len striedmo. Jej najobľúbenejším jedlom sú pirohy.Hovorkyňa doplnila, že v meste žijú okrem Anny Dolhyovej ešte ďalší traja 100- a viacroční Prešovčania.