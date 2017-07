Najstaršia vojnová loď Constitution vypláva po opravách z doku

Na snímke USS Constitution po oprave. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Boston 23. júla (TASR) - Z opráv v suchom doku v prístave v americkom Bostone vypláva dnes najstaršia vojnová loď v činnej službe fregata Constitution, ktorá sa v roku 1812 zúčastnila vojny medzi Britániou a Spojenými štátmi. Informovala o tom agentúra AP.uviedol veliaci dôstojník Constitution Robert Gerosa.Pravidelné opravy predlžujú životnosť plavidla so 61 centimetrov hrubým trupom, ktoré je poslednou zo šiestich lodí postavených po tom, čo prvý americký prezident George Washington podpísal v roku 1794 námorný zákon, povedala historička Múzea námorných dejín v Bostone Margherita Desyová.Constitution do suchého doku odtiahnu každých približne 20 rokov, aby na jej trupe mohli byť vykonané opravy pod čiarou ponoru. V rámci posledných rekonštrukčných prác bolo na lodi vymenených 100 trupových dosiek a namontovaných 2200 medených plátov, z ktorých 500 je podpísaných viac ako 100.000 návštevníkmi Múzea lode Constitution v Bostone, uviedla jeho riaditeľka Anne Grimesová-Randová, ktorá loď nazvaladodala Grimesová-Randová.Constitution vplávala do suchého doku v historickom Bostonskom prístave 18. mája 2015 a dnes, keď sa očakáva najvyšší príliv tohto leta, dôjde k postupnému zaplavovaniu doku.Keď sa výška vodnej hladiny v doku vyrovná s výškou hladiny v Bostonskom prístave, loď z doku odtiahnu k neďalekému mólu, kde nájde dočasné kotvisko až do ukončenia všetkých rekonštrukčných prác, ku ktorým by malo dôjsť v septembri, keď bude znovu otvorená pre verejnosť.