Najúspešnejší v armádnom športe je chodec Matej Tóth

Na snímke slovenský reprezentant v chôdzi Matej Tóth pózuje počas príchodu na galavečer Športovec roka 2016, 22. decembra 2016 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Najúspešnejší športovci roka



víťaz: Matej Tóth, atletika, 1. v chôdzi na 50 km na OH v Riu de Janeiro



ďalší laureáti bez poradia: Juraj Tužinský (športová streľba), Marcel Lomnický (atletika), Peter Gelle (rýchlostná kanoistika), Ingrid Suchánková (karate), Dominika Tatárová (karate), Alexander Slafkovský (vodný slalom), Tomáš Kučera - Ján Bátik (vodný slalom), Michal Martikán (vodný slalom), Veronika Velez-Zuzulová (zjazdové lyžovanie), Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie), Paulína Fialková (biatlon)



Tréner roka



víťaz: Matej Spišiak (atletika)



Ďalšie kategórie



mládežníci



víťaz: Jakub Grigar, vodný slalom, 5. na OH v Riu v K1, 1. na MS do 23 rokov v Krakove



ďalší laureáti: Marko Mirgorodský (vodný slalom), Simona Maceková (vodný slalom), Ondrej Holko (športová streľba), Tomáš Romaňák (vzpieranie)



mládežnícky tréner roka



víťaz: Tomáš Mráz, vodný slalom



kolektívny výkon roka



víťaz: Paulína Fialková, Jana Gereková, Matej Kazár, Martin Otčenáš, biatlon, 2. na ME v Ťumeni (Rus.) v mixe štafiet



neolympijské športy a disciplíny



víťaz: Martin Otčenáš, biatlon, 1. v šprinte a stíhacích pretekoch na MS v letnom biatlone v estónskom Otepää



ďalší laureáti: Igor Kočiš (kulturistika), Marián Jung (vodný motorizmus)



vojenský športový výkon roka



víťaz: Milan Randl (džudo), 2. na armádnych MS vo švajčiarskom Usteri



ďalší členovia v Sieni slávy Dukla

Karel Kodejška, skoky na lyžiach, v Dukle od roku 1967 do 1976

Vladimír Kocman, džudo, v Dukle od roku 1977 do 1982

Jiří Walter, plávanie, v Dukle od roku 1971 do 2013

Banská Bystrica 26. januára (TASR) - Najúspešnejším armádnym športovcom vo Vojenskom športovom centre Dukla za rok 2016 sa stal olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth.Laureátov slávnostne vyhlásili v banskobystrickom Ministry of Fun a každý jeden víťaz sa vo svojej kategórii mohol pochváliť najcennejšími medailami a výraznými umiesteniami na vrcholných podujatiach. Najviac zarezonovalo meno olympijského víťaza, Matej Tóth sa stal najúspešnejším športovcom v armádnom centre druhýkrát za sebou.Najvyššie ocenenie patrilo aj Matejovi Spišiakovi s prívlastkom Tréner roka, ktorý Mateja Tótha pripravil na zlatý olympijský piedestál.