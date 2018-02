Najväčší boháči stratili poklesom na Wall Street 68,5 miliardy USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 7. februára (TASR) - Prudký pokles akcií na newyorskej akciovej burze v pondelok (5.2.) zoštíhlil účty 500 najbohatších ľudí planéty o 68,5 miliardy USD (55,56 miliardy eur). Nechýbajú medzi nimi Warren Buffett, Mark Zuckerberg či Jeff Bezos. Buffett údajne zaznamenal spomedzi boháčov najväčšiu stratu – päť miliárd a Zuckerberg tri miliardy USD.Dow Jones Industrial (DJI) klesol v prvý deň tohto týždňa o 4,6 %, čo predstavovalo 1175 bodov. Bol to jeho najväčší denný pokles v histórii, ktorá sa začala písať v roku 1884.V New Yorku sa výpredaj akcií začal už v piatok (2.2.). V piatok a v pondelok klesol DJI o viac ako 2000 bodov.Akcie v Spojených štátoch si zachovávali rastovú tendenciu od roku 2009. Vlani sa ich vzostup zvýšil aj vďaka daňovej reforme prezidenta Donalda Trumpa.Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung v utorok v komentári uviedol, že tendencia dlhodobého vzostupu akcií potrebovala prestávku. Ľudia by preto nemali podliehať hystérii. Unáhlený predaj akcií je podľa neho chybou.Spolková kancelárka Angela Merkelová konštatovala, že "žijeme v neistých časoch". Preto by chcela so spoľahlivou vládou vytvárať predpoklady pre stabilitu a blahobyt.