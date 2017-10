Najväčší čínsky ropný koncern PetroChina oznámil prudký rast zisku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 30. októbra (TASR) - Najväčšia čínska ropná spoločnosť PetroChina zaznamenala v 3. štvrťroku prudký rast čistého zisku, k čomu jej dopomohlo zníženie dlhu a zotavenie cien ropy.Čistý zisk spoločnosti dosiahol v 3. štvrťroku 4,69 miliardy jüanov (607,32 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 290 %. Tržby vzrástli o 17 % na 481,8 miliardy jüanov.Vo 4. štvrťroku očakáva PetroChina ďalší rast zisku, nakoľko od polovice novembra počíta so zvýšením veľkoobchodných cien zemného plynu približne o 20 %. Ako uviedli analytici, práve v tom období sa v severných oblastiach krajiny začína zimné vykurovacie obdobie.Čo sa týka produkcie, za tri kvartály tohto roka ťažba ropy mierne klesla. Od januára do konca septembra dosiahla 660 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov), či medziročne predstavuje pokles o 5,5 %.(1 EUR = 7,7225 CNY)