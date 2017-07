Najväčší futbalový stánok Európy Camp Nou v Barcelone bude ešte väčší

Štadión Camp Nou v španielskej Barcelone. Foto: TASRAp Foto: TASRAp

Barcelona 14. júla (TASR) - Katalánska metropola Barcelona ponúka mnoho turistických atrakcií. Jedným z miest priťahujúcich predovšetkým futbalových fanúšikov je aktuálne najväčší futbalový štadión starého kontinentu a zároveň najväčší klubový štadión planéty Camp Nou, známy aj pod názvom Nou Camp, ktorý je domácim stánkom miestneho veľkoklubu FC Barcelona. Jeho tribúny poskytujú po rekonštrukcii priestor pre takmer 100.000 divákov.Barcelonskí futbalisti zbierali trofeje z rôznych domácich súťaží už v predvojnovom období, avšak po majstrovských tituloch v rokoch 1948 a 1949 sa vedenie klubu rozhodlo vybudovať nový štadión, ktorý nahradí dovtedajší stánok Les Corts s kapacitou 60.000 miest.Po troch rokoch výstavby štadión oficiálne otvorili 24. septembra 1957, a to nielen svätou omšou, ale aj stretnutím medzi hostiteľmi a špičkovým poľským klubom Legia Varšava. Pri tejto príležitosti vznikol aj sonet z pera katalánskeho básnika Josepa Mariu de Sagarru Blau Grana, ktorý sa stal základom klubovej hymny domáceho celku, skomponovanej Josepom Badiom a Adolfom Cabaném.Pred MS vo futbale, ktoré hostilo Španielsko, rozšírili kapacitu štadióna na 120.000 divákov, to sa však neskôr z iniciatívy Európskej futbalovej únie (UEFA) opäť zmenilo smerom nadol z bezpečnostných dôvodov.Popri stretnutiach svetového šampionátu vrátane otváracieho zápasu Belgicko-Argentína sa na Camp Nou odohrali finálové stretnutia niekdajšieho Pohára víťazov pohárov (1972, 1982) či finále Pohára majstrov európskych krajín - predchodcu Ligy majstrov (1989). Štadión bol v roku 1992 aj dejiskom finále olympijského futbalového turnaja medzi domácou reprezentáciou a Poľskom. Odohrali tu i jeden z pamätných finálových zápasov Ligy majstrov, a to stretnutie medzi Manchestrom United a Bayernom Mníchov v roku 1999, v ktorom nemecký majster viedol pred záverom stretnutia 1:0, avšak "červení diabli" súboj otočili dvoma gólmi v nadstavenom čase a získali trofej.Súčasťou štadióna, ktorý je dielom architektov Francesca Mitjansa Miróa, Josepa Soterasa Mauriho a Lorenza Garcíu Barbónoma, je moderné múzeum FC Barcelona, jeden z obchodov so suvenírmi pre fanúšikov, ktorých je v meste neúrekom, ale aj katolícka kaplnka, ktorá slúži i na modlitby hráčov pred domácimi zápasmi. Návšteva múzea, v ktorom nechýbajú exponáty pripomínajúce pôsobenie bývalého hráča ŠK Slovan Bratislava a československého internacionála Ladislava Kubalu v katalánskom veľkoklube, je súčasťou prehliadky domáceho stánku Kataláncov pod názvom Camp Nou Experience. V rámci nej si turisti môžu pozrieť samotné hľadisko, tlačovú miestnosť klubu, kde sú pravidelné predzápasové i pozápasové stretnutia s predstaviteľmi médií, priestory šatní, ako aj tunel, ktorým sa vychádza na hraciu plochu, a lavičky oboch tímov.Vlani vedenie klubu prezentovalo plány ďalšej, už štvrtej rekonštrukcie jestvujúceho štadióna. Modernizácia stánku by sa mala prejaviť tak na jeho podobe, ako aj na jeho kapacite. Do roku 2021 by sa mala ukončiť realizácia víťazného projektu japonskej firmy Nikken Sekkei a katalánskeho štúdia pod vedením architektov Joana Pascuala a Ramona Ausióa.Na možnosť získania permanentky na Camp Nou sa čaká dlho, pretože klub má viac ako 170.000 platiacich členov. Každoročne sa uvoľňuje iba čosi viac ako 200 miest, takže čakanie môže trvať až desaťročia. Návštevníci Barcelony si však počas sezóny obvykle môžu kúpiť vstupenky na bežné ligové alebo pohárové stretnutia s výnimkou veľkých šlágrov, akým je napríklad každoročne El Clasico - súboj domácich s Realom Madrid.Neďaleko Camp Nou sa nachádza aj Mini Estadi, čo je domovský štadión B-tímu FC Barcelona. Nechýbajú tu však ani viacúčelová hala Palau Blaugrana, ktorá je stánkom napríklad pre basketbalové, hádzanárske, ale aj futsalové stretnutia, či hala pre zimné športy.