Najväčší problém súčasnosti je otepľovanie, povedal nigérijský novinár

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) – Novinári odkrývajúci pálčivé témy sa často stávajú obeťou násilia. Mnohí pre environmentálne témy prišli aj o život, vysvetlil nigérijský novinár Philip Jakpor. Na stretnutí novinárov porozprával aj o výzvach, pred ktorými stojí investigatívna žurnalistika v krajinách globálneho Juhu. Podujatie s názvom Investigatívna žurnalistika v Nigérii sa konalo dnes v Bratislave s podporou Platformy slovenských mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO).Jakpor sa venuje ľudskoprávnym a environmentálnym témam. Svojou prácou sa snaží upozorniť najmä na problémy spojené s masívnym odlesňovaním v krajinách situovaných v strednom pásme Nigérie či na problematiku neúmerne zvyšujúcich sa emisií v ovzduší. Ako vysvetlil, znečistenie nie je zapríčinené len dlhodobým nárastom počtu áut, ale najmä zvýšenou ťažbou ropy a zemného plynu v krajine. Napriek tomu, že stredné pásmo je bohatým náleziskom drahých kameňov, žuly a vápencov, štátom financovaná ťažba tam v podstate neexistuje. Takmer všetky minerály putujú na čierny trh. A ako zdôraznil, to má za následok slabý tok financií pre štát a chudobu obyvateľstva.Momentálne sa africký novinár zaoberá aktivitami ruského Rosatomu na nigérijskom území. Nukleárne experimenty majú totiž za dôsledok kontaminované oblasti, ktoré sú v súčasnosti na mnohých miestach v krajine. Za najdôležitejšiu považuje tému globálneho otepľovania ovplyvňujúcu Nigérijčanov v obrovskej miere. „Silné dažde zapríčiňujú v prímorských oblastiach Nigérie časté potopy. Nie je to však len súčasť sezónnych výkyvov počasia,“ vysvetlil. Podľa novinára prerástla situácia do obrovských rozmerov, ktoré sú pre obyvateľov krajiny v súčasnosti nezvládnuteľné.Situáciu v oblasti prístupu k informáciám do roku 2008 opisuje Jakpor ako veľmi kritickú, čo zapríčinilo viacero faktorov. V prvom rade, prienik informácií bol veľmi slabý a získať ich bolo náročné aj pre novinára. Dodnes má prístup k internetu len polovica populácie, čo je zapríčinené najmä vysokými poplatkami za sprostredkovanie siete. V súčasnosti sa situácia stabilizuje aj vďaka nadviazaniu spolupráce za hranicami a do popredia sa dostávajú investigatívne témy súvisiace s environmentálnou otázkou.Nigérijskí novinári od roku 2008 komunikujú s fínskou nadáciou Vikes - The Finnish Foundation for Media and Development. Členka nadácie Vikes Riikka Seppälä vysvetlila, že ich vzdelávacie programy v rozvojových krajinách sa zameriavajú na zvýšenie profesionality, plurality a bezpečnosti novinárov a ich vybavenie praktickými vedomosťami pri vykonávaní ich práce v náročných podmienkach. Nadácia sa venuje podpore slobody prejavu a plurality médií na celom svete.