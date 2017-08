Najväčší rekreačný prístav v Česku pojme takmer 80 lodí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 5. augusta (TASR) - České Riaditeľstvo vodných ciest pripravuje na východnej Morave stavbu najväčšieho rekreačného prístavu v Česku, aspoň čo sa týka státia malých lodí. Na slepom ramene Moravy pri Napajedlách vznikne zázemie pre 77 turistických plavidiel. Náklady sa odhadujú na necelých 100 miliónov Kč (3,84 milióna eur).povedal zástupca šéfa Riaditeľstva vodných ciest Jan Bukovský.Stavba je momentálne na začiatku prípravy, po 4-ročnom posudzovaní však už získala súhlas, ktorý sa týka jej vplyvu na životné prostredie. Stavať by sa malo začať v roku 2020. Baťov kanál je splavný od Skalice do Otrokovíc a vlani ho navštívilo rekordných 90.000 ľudí.Plány na vybudovanie prístavu súvisia aj so zámerom predĺženia vodnej cesty na Baťovom kanáli a rieke Morave proti prúdu až do mesta Kroměříž. Podľa Bukovského bude predĺženie vodnej cesty hotové skôr než prístav pri Napajedlách. Ten bude veľkosťou porovnateľný s vltavským prístavom v Hlubokej nad Vltavou, ktorý ponúka státie pre 73 malých plavidiel a jeden parník. Jeho výstavba vyšla na necelých 200 miliónov Kč.